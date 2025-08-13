ฝาแฝดไทยแชมป์โลกกระโดดเชือก / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
กลับมาสร้างชื่อให้ประเทศไทยอีกครั้งสำหรับ พีรชญา พลับพลา และ พีรยา พลับพลา สองสาวฝาแฝด ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกกระโดดเชือกประเภท Wheel Pair Freestyle รายการ 2025 World Jump Rope Championships ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
สำหรับกีฬากระโดดเชือกนั้นถือว่ามีคนสนใจเล่นเยอะพอสมควร โดยย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อนชื่อของ พีรชญา และ พีรยา เป็นที่รู้จักครั้งแรก หลังคว้าแชมป์โลกรุ่นจูเนียส์ ของการแข่งขันจัมพ์โร้ป (กระโดดเชือก) ชิงแชมป์โลก 2023 (IJRU WORLD JUMP ROPE CHAMPIONSHIPS 2023) รุ่น Junior World Jump Rope อายุระหว่าง 12-15 ปี ที่เมืองโคโลราโด สปริงส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีนักกีฬากว่า 1,200 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลกลงชิงชัย
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก "สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย" ซึ่งเป็นสมาคมกีฬาน้องใหม่ก่อตั้งในปี พ.ศ.2561 โดย จั้มพ์โร้ป (Jump Rope) เป็นการพัฒนาการมาจากการเล่นกระโดดเชือก โดยใช้เทคนิค ทักษะใหม่ๆ เป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย มีการจัดแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
สำหรับ สมาคมกีฬาจั้มพ์โร้ปไทยเป็นสมาชิกของ World Jump Rope Federation อีกทั้งกีฬาจั้มพ์โร้ป เป็นชนิดกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหพันธ์จั้มพ์โร้ปนานาชาติ International Jump Rope Union (IJRU) ที่ SportAccord รับรองให้เป็นสมาชิกประเภท Obsever ลำดับที่ 10 ในการประชุม SportAccord Convention เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2561
นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมกีฬาจั้มพ์โร้ปไทยอย่างเป็นทางการ ก็ได้ "พีรญา-พีรชยา" พลับพลา สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคู่แรกที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้อย่างยอดเยี่ยม โดยคู่แฝดไทยโชว์ท่ายากในประเภทฟรีสไตล์ อย่างที่เราเอ่ยไปแล้วโดยทั้งคู่ทำได้เมื่อปี 2023
กว่าที่ทั้งคู่จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์กีฬาไทยนั้น ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย แต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเธอนั้นไม่ได้เล่นกระโดดเชือกมาตั้งแต่แรก ซึ่งกีฬาชนิดแรกของ "พิชา-ชยา" ก็คือยิมนาสติกลีลา ที่สโมสร PK ยิมนาสติก และก็เล่นได้ดีอีกด้วย เคยผ่านเวทีกีฬานักเรียนมาแล้ว จากนั้นช่วงชีวิตก็ขีดให้ทั้งคู่ต้องมาเล่นกีฬากระโดดเชือก ทำให้วัยเด็กทั้งคู่จึงเล่นกีฬา 2 ประเภทควบคู่กันไป ซึ่งการที่เล่นยิมนาสติกมาก่อนจะเล่นกระโดดเชือกทำให้ทั้งคู่ได้เปรียบคู่แข่งไม่น้อย
พีรชยา แฝดน้องบอกว่ารู้จักกีฬากระโดดเชือกครั้งแรกตอนอายุประมาณ 7 ขวบ เรียนที่โรงเรียนราชินีบน ซึ่งก็เล่นกระโดดเชือกกันตามประสาเด็กผู้หญิงก่อนที่คุณครูจะพาไปอยู่ชมรมกระโดดเชือกฝึกอย่างจริงจังแล้วก็พาไปแข่งในไทยทุกปี ซึ่งการที่ทั้งคู่เป็นแฝดจะไม่มีใครเล่นก่อนหรือเล่นหลัง เวลาจะทำอะไรก็ต้องทำพร้อมกันทุกครั้ง กีฬากระโดดเชือกก็เหมือนกัน
การเป็นฝาแฝดปัญหาก็คือบางครั้งอีกคนไม่พร้อมที่จะซ้อมก็ต้องมีวิธีแก้ปัญหา โดย พีรญา แฝดพี่บอกว่าบางคนอยากเล่นบางคนไม่อยากเล่นจนทะเลาะกันก็มี วิธีจัดการความเครียดก็คือหาอะไรอร่อยๆกิน โดยเฉพาะน้ำแตงโมปั่นนี่ชอบมากๆ ดื่มแล้วชื่นใจ" ขณะที่ พีรชยา แฝดน้อง ก็บอกว่า "หนูจะใช้วิธีว๊าก หรือ ตะโกนดังๆ เพื่อระบายมันออกมา"
แม้ว่าทั้งคู่จะเป็นฝาแฝดที่ทำอะไรด้วยกันมาตลอดเวลา แต่ก็มีสิ่งที่ทั้งคู่ไม่เหมือนกันนั่นคือความฝันในอนาคตว่าอยากจะเป็นอะไร โดย พีรญา แฝดพี่ ยังคงยึดมั่นในการเป็นนักกีฬากระโดดเชือก ถึงขั้นว่าอยากจะเปิดเป็นโรงเรียนสอนกระโดดเชือก อยากเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย แต่สำหรับ พีรชยา แฝดน้อง ที่มีความคิดต่างออกไปคือไม่ต้องการเดินทางบนสายกีฬา แต่อยากทำอาชีพหมอ แต่หากต้องเดินทางสายกีฬาจริงๆก็ขอเป็นผู้จัดการทีมชาติไทย
ย้อนไปเมื่อป 2 ปีก่อนหลังได้แชมป์ที่สหรัฐอเมริกา ทั้งคู่จะต้องพักการซ้อมหรือแยกซ้อมราว 10 เดือน เนื่องจากแต่ละคนได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปอยู่กันคนละประเทศ โดยคนพี่จะไปอยู่ที่เดนมาร์ก และ คนน้องจะไปอยู่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาทั้งคู่กลับมาช่วยกันคว้าแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นได้สำเร็จต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆ