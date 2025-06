‘AssetWise presents Marketing Oops! Summit 2025’ ยกทัพสุดยอด Exclusive Speaker ชั้นนำระดับโลกและไทย มากกว่า 80 คน จัดเต็ม 4 เวที

‘AssetWise presents Marketing Oops! Summit 2025’ สุดยอดงานด้านการตลาดและเทคโนโลยีแห่งปี ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้ธีม ‘Connected Reality’เปิดตัวไลน์อัป ‘Exclusive Speaker’ มากกว่า 80 คนจากองค์กรชั้นนำระดับโลกและไทยผ่าน 4 เวทีสุดเข้มข้น ได้แก่ ‘GLOBAL STAGE’ เวทีใหม่จัดขึ้นครั้งแรกในปีนี้ เจาะกลยุทธ์ขยายตลาดข้ามพรมแดน พร้อมการปรับใช้กลยุทธ์ท้องถิ่น, ‘VISIONARY STAGE’ ถ่ายทอดมุมมองจาก CEO, CMO และนักการตลาดแถวหน้า พร้อมแชร์อินไซต์ผู้บริโภค, ‘GROWTH STAGE’ รวมกลยุทธ์เติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน Data, CRM, Performance Marketing และกรณีศึกษาจากแบรนด์ และอีกหนึ่งเวทีใหม่ของปีนี้ที่ห้ามพลาด! ‘SME POWER UP STAGE’ เพื่อผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมหรือยัง! พบกับ Sessions และรายชื่อสุดยอด Speaker บอกได้เลยว่าแต่ละคนเป็นตัวจริง เสียงจริงในวงการ มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จะมาแชร์เทคนิค กลยุทธ์ และทุกบทเรียนแบบจัดเต็ม!● From Storeroom to Superapp - Growing internationally without losing local magic.โตทั่วเอเชีย ด้วยกลยุทธ์แบบคนข้างบ้าน และเสน่ห์ความเป็นโลคอล - โดย Grab, Singapore● ฟังเสียงกระซิบจาก AI รู้เทรนด์ล่วงหน้าแบบไม่ต้องเดาYour AI Trend Whisperer Is Ready. Are You? - โดย TrendWatching, Netherlands● Loyalty Without Limits เชื่อมโลกค้าปลีก สร้างประสบการณ์ไร้พรมแดน! โลก - โดย The Mall Group● From Lab to Life: Learn form IBM Labs - From Beauty to Energy and What Comes Next.AI จากแล็บ สู่โลกธุรกิจจริง - โดย IBM Labs Switzerland● Pictures Speak. Visual Search Leads เปลี่ยนภาพที่ใช่ เป็นเซลล์ที่วิน – ครั้งแรกในไทย กับ Pinterest● Liquid Experience: จากจุดขาย สู่จุดเชื่อมโยงทางใจ เมื่อแบรนด์สร้างยอดขายผ่านไลฟ์สไตล์Turning Consumption into Lifestyle + Cultural Connection - โดย Diageo Moet Hennessy (Thailand) และWonderfruit Festival● AI x Luxury x Lifestyle พลิกโลก Wellness สู่ Healthness - โดย Technogym Thailand● Behind the Boom! กลยุทธ์สเกลธุรกิจใน SEA ที่ไม่มีใครบอกคุณ What It Really Takes to Scale Commerce in Thailand & SEA - โดย CP AXTRA PCL. และ aCommerce Group● Mastering AI-Powered Live Commerce - From Local Hits to Regional Winsบทเรียนจากไทยถึงอาเซียน - โดย AnyMind Group● From Piano Man to Platform Architect: Rethinking Music Marketing in the Age of Lifestyle Convergence จากศิลปินนักเปียโน สู่ ผู้สร้างแพลตฟอร์ม: เมื่อ Music Marketing เปลี่ยนไปสู่การเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ – โดย โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร● The Creative War Room Behind Netflix’s Campaignsดูกันทั้งเมือง เบื้องหลังแคมเปญไวรัลของ Netflix ที่ทุกคนพูดถึง - โดย Netflix Thailand, VML และ JONGLUCKDEE● Getting Oversized Impact in a Noisy Worldกลยุทธ์ GrabAds สร้าง Impact ให้แบรนด์ ท่ามกลางสนามรบแห่งความสนใจ - โดย Grab Thailand● Mercedes-Benz x BBDO: Where Creative Chemistry Creates Real Impactจับเขย่า 'เคมี' เปิดแนวคิดปั้นแคมเปญ สร้าง Effect สะเทือนทุก Gen! - โดย Mercedes-Benz (Thailand) และ BBDO Bangkok● เมื่อ OOH X Marketing Intelligenceพลิกเกมสื่อนอกบ้าน สู่ยุค Data-Driven - โดย PLAN B MEDIA● Measurement 360 See the Whole Picture. Win the Bigger Game.มองให้ครบทุกมิติของการตลาด แล้วชนะในเกมธุรกิจที่ใหญ่กว่า - โดย Meta, Thailand● CRM x Life Moments จากแค่รู้ว่าใคร…สู่การรู้ว่าเมื่อไหร่CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย Data & Life Context - โดย Krungthai Card (KTC), Food Passion (Bar B Q Plaza) และ BUZZEBEES● เมื่อ AI คือ เพื่อนร่วมทีม ในโลกของเอเจนซี่When AI is A Real Teammate in the Agency World - โดย Hakuhodo First, TBWA\THAILAND, Dentsu Group of Companies และ Publicis Groupe, Thailand● Consumers Untold 2025 เจาะอินไซต์ พลิกเกมการตลาด ชนะใจผู้บริโภค - โดย GroupM Thailand● กลยุทธ์อนาคต กับเจนเปลี่ยนเกม Future Proof Strategies for Young Paradox Generation - โดย VML● Anatomy of Excellence เจาะลึกแคมเปญรางวัลระดับเอเชีย - โดย MMA Global APAC, SMARTIES Worldwide, Publicis Groupe Thailand และ Grab Thailand● Agentic AI for Smart Loyaltyสร้าง Loyalty ด้วย AI ที่คิดได้เอง เปลี่ยนทุกแคมเปญให้เฉียบคม - โดย Rocket Innovation● From Pet to Family เข้าใจหัวใจ Pet Parents อินไซต์ดี = พ่อแม่ไม่ลังเล แบรนด์ไหนเข้าใจ “ลูก” ก็ได้อยู่ในบ้าน - โดย Pramy Cat, Far East Fame Line DDB Plc., Thonglor pet hospital, เจ้าของช่อง Mali The Samoyed,น้องโชกุน (Special Guest) และ Publicis Media Thailand● Breakthrough Uncertain Challenges and Changes:รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ให้ลูกค้ารัก - โดย LINE Thailand● From Zero to Power. How to create a power brandปั้นแบรนด์ให้คนจดจำและครองใจตลาด - โดย Fastwork● From Local Love to Global Demand กลยุทธ์ Go Global ของแบรนด์ไทยในตลาดจีน & เวียดนาม –โดย Far East Fame Line DDB, Bertram 1958 และ Mango Group Media● Muketing - มูอย่างมีคลาส: จับกระแสความเชื่อ จากศรัทธา สู่ยอดขาย - โดย Kasikornbank, Karava Thailand & Harmenstone, MK Restaurant Group และ Nasket Retail● เมื่อความอร่อยอย่างเดียวไม่พอ จุดเปลี่ยนร้านอาหาร - จะไปต่อหรือพอแค่นี้? - โดย Baanlahnyai, Grab Thailand, Ruay Mai Yood และ ช่อง Kia Zaab● “แบรนด์นี้ฉันสร้างเอง” เกมธุรกิจที่ไม่ต้องเล่นตามใคร สร้างยอดขายหลักร้อยล้านในพริบตา- โดย The Na Thailand และ HAPPY SUNDAY● - เต่าบอก - ถ้าเต่าพูดได้ เต่าจะบอกว่า "Data คือคำตอบ" - โดย Forth Vending Company Limited (TAO BIN) ดำเนินรายการโดย คุณตูน สุธีรพันธุ์ สักรวัตร● AI for SMEs Real Tools, Real Growthธุรกิจเล็ก พลังใหญ่ ปลดล็อกการเติบโตด้วย AI - โดย Microsoft● Zero Budget Marketing โตได้โดยไม่ง้องบโฆษณา - โดย Punpromotion, Green food factory (Salad Factory), Aprilpoolday และ Createxนอกจาก 4 เวทีแล้ว ยังมีอีก ‘6 Workshops’ ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็น From Raw Idea to Viral Content, Consumer Insight Unlocked, Surprising Thai Hits: What’s Hot in China and Vietnam และ Make LINE Work: Strategies to Create Share-Worthy Customer Experiences, AI-Driven Innovation เป็นต้น ที่เน้นประสบการณ์และกรณีศึกษา ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้ได้จริงรวมทั้งโซน ‘EXHIBITION’ นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันล่าสุดด้าน MarTech, AI, O2O, OOH Media, CRM และ Retail Media ไม่เพียงเท่านั้น พลาดไม่ได้กับกิจกรรม ‘REWARDS ให้คุณได้เชื่อมต่อกับโซน Exhibition พร้อมลุ้นรับของรางวัลที่ใครๆ ก็อยากได้ (มีจำนวนจำกัด)‘AssetWise presents Marketing Oops! Summit 2025’ ไม่ใช่แค่งานสัมมนา แต่ยังเป็นงานรวมกันของเหล่าผู้บริหาร นักการตลาด เอเจนซี แบรนด์ดังทั้งระดับโลกและไทยมากกว่า 2,000 คน! ที่จะได้มาพบปะพูดคุย แบ่งปันมุมมอง ไอเดีย และแรงบันดาลใจ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ อัปเดตเทรนด์ใหม่ก่อนใคร พร้อมนำไปต่อยอดธุรกิจและแบรนด์ของคุณให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด!อย่ารอช้า! ซื้อบัตร ‘AssetWise presents Marketing Oops! Summit 2025’ ได้แล้ววันนี้ที่ https://www.eventpop.me/s/marketingoops-summit2025 แล้วพบกันวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Ballroom Hall 1-4รายละเอียดบัตรเข้าร่วมงาน:● REGULAR: 2,900 บาท (16 พ.ค.–22 มิ.ย. 2568)● FINAL CALL: 3,900 บาท (23-27 มิ.ย. 2568)● Group Discount: ซื้อ 5–9 ใบ ลด 5% | 10 ใบขึ้นไป ลด 10%● รับชมย้อนหลังได้ 2 เดือน (ยกเว้นบาง Session)● ฟรี! Access แพลตฟอร์ม TrendWatching Intelligence ระยะเวลา 2 เดือน มูลค่า 50,000 บาทรายละเอียดเพิ่มเติม: https://marketingoops.com/marketingoopssummit2025 ติดต่อ Sponsorship ได้ที่: https://marketingoops.com/marketingoopssummit2025/sponsor/