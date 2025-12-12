"PUBG UNITED 2025" มหกรรมอีสปอร์ตระดับโลกที่รวม PGC และ PMGC เป็นหนึ่งเดียว!

วงการอีสปอร์ตเตรียมต้อนรับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เมื่อการแข่งขันระดับโลก PUBG Global Championship (PGC) และ PUBG Mobile Global Championship (PMGC) ผนึกกำลังร่วมกันจัดงานยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใต้ชื่อ “PUBG UNITED 2025” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน รอบ Grand Finals ระหว่างวันที่ 12–14 ธันวาคมนี้
นี่คือการรวมพลังครั้งแรก เพื่อเฉลิมฉลองและหลอมรวมผู้เล่นจากทั้งสองแพลตฟอร์มให้กลายเป็นชุมชนเดียวกันอย่างแท้จริง! สัมผัสความมันส์ระดับตำนาน ณ ใจกลางกรุงเทพฯ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2025 สถานที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์, สยามพารากอน ชั้น 5, กรุงเทพฯ ประเทศไทยกรุงเทพฯ ถูกเนรมิตเป็นสมรภูมิอีสปอร์ตเต็มรูปแบบ สยามพารากอนจะถูกปรับโฉมให้เป็นแลนด์มาร์กของ PUBG ด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น
• Erangel Subzero Booth ให้แฟนเกมสัมผัสประสบการณ์จำลองสุดเร้าใจ
• Air Drop Stage ชมมินิคอนเสิร์ทจาก PAPER PLANES, MEAN BAND , MILLI และโชว์การแสดงมวยไทยจาก บัวขาว บัญชาเมฆ และ อองตัว ปินโต
• ร้าน Merchandise อย่างเป็นทางการ พร้อมของสะสมลิมิเต็ด
• Fan Meet-up Zone พบปะนักกีฬาแบบใกล้ชิด
• Champion Wall ทำเนียบเกียรติยศของแชมป์โลก
ทุกพื้นที่ถูกออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์แบบ Immersive ให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกเหมือนอยู่ในสมรภูมิจริง ทั้งภาพ เสียง และเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟต่าง ๆ
ปี 2025 นับเป็นครั้งแรกที่ PUBG UNITED เปิดตัวรางวัลพิเศษ “MVP Award” เพื่อมอบให้แก่ทีมที่ทำผลงานยอดเยี่ยมที่สุดจากทั้ง PGC และ PMGC คือ รถสปอร์ตรุ่นพิเศษจาก PORSCHE สะท้อนถึงเกียรติยศ ความเร็ว ความแม่นยำ และความเหนือชั้นของทีมที่คู่ควร สำหรับเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะใช้ประเมินประกอบด้วย สถิติการเล่น ประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจที่เฉียบคม ความสม่ำเสมอของทีมตลอดการแข่งขัน และความสามารถในการดึงศักยภาพสูงสุดออกมาในจังหวะสำคัญ
ใน PGC 2025 ประเทศไทยมีทีมที่ผ่านการเข้ารอบ Grand Finals มาถึง 3 ทีม ได้แก่ FULL SENSE, eArena และ Theerathon Five ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของ APAC บนเส้นทางสู่ตำแหน่งแชมป์โลก
โดยนักกีฬาจากทีม eArena เผยถึงความรู้สึกหลังผ่านเข้าสู่รอบ Grand Finals ว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก การเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีที่ยิ่งใหญ่อย่าง PGC และ PMGC ถือเป็นเกียรติอย่างสูง นี่คือรายการที่นักกีฬา PUBG ทุกคนให้ความสำคัญที่สุดและอยากเข้าร่วมมากที่สุด เพราะต้องเตรียมตัวกันมาตลอดทั้งปี เรามีเป้าหมายเดียวคือ ‘ทำให้ดีที่สุดและคว้าชัยชนะมาให้ได้ สำหรับคู่แข่ง เราไม่โฟกัสว่าทีมไหนน่ากลัวเป็นพิเศษ เพราะทุกประเทศเตรียมตัวมาอย่างดี สิ่งสำคัญที่สุดคือจังหวะเกม ความพร้อม และการทำงานร่วมกันของเราเอง รายการนี้จะพิสูจน์ว่าการเตรียมตัวอย่างหนักมาตลอดทั้งปีมีประสิทธิภาพแค่ไหน และเรามั่นใจว่าทุกทีมจากไทยไม่ได้เป็นรองใครในทัวร์นาเมนต์นี้
