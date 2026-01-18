เตือนภัย! สาวพักโรงแรมคนเดียว เจอบุคคลปริศนาใช้ ‘คีย์การ์ด’ บุกเข้าห้องกลางดึก (ชมคลิป)

ภัยใกล้ตัวที่ผู้หญิงต้องรู้! โซเชียลฯแห่แชร์เหตุการณ์สุดหลอน เมื่อคีย์การ์ดโรงแรมไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไป หลังมีมือดีแอบใช้การ์ดคุมระบบบุกรุกห้องพักยามวิกาล เจ้าของโพสต์เผยนาทีประจันหน้า ลั่นเสียความรู้สึกโรงแรมปัดความรับผิดชอบในตอนแรก
วันนี้ (18 ม.ค.) เฟซบุ๊ก “Mirinda Nalinrattanawadee” ได้โพสต์คลิปวีดีโอและบอกเล่าประสบการณ์สุดระทึกขวัญขณะเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งเพียงลำพัง โดยเธอระบุว่าในวันที่เกิดเหตุเธอรู้สึกไม่สบายจึงไม่ได้ออกไปร่วมงาน EDC (Electric Daisy Carnival) แต่กลับต้องมาเผชิญเหตุการณ์ที่เกือบจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
โดยครั้งแรกที่ได้ยินมีเสียงกดกริ่งหน้าห้องและมีเสียงผู้ชายพูดว่า "Hey" เธอจึงไปส่องตาแมวดูแต่ไม่พบความผิดปกติ จึงกลับไปนอนเงียบๆ ครั้งที่สองมีเสียงกดกริ่งซ้ำอีกครั้ง เธอเริ่มระวังตัวจึงเตรียมมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอไว้ แต่จู่ๆ บุคคลดังกล่าวกลับใช้คีย์การ์ดเปิดประตูและพยายามดันเข้ามาในห้องทันที สุดท้ายโชคดีที่เธอได้ทำการล็อคกลอนประตูชั้นที่สอง (สลักล็อคด้านใน) ไว้หลังจากได้ยินเสียงกริ่งครั้งแรก ทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถบุกรุกเข้ามาได้สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม ผู้โพสต์ระบุด้วยความไม่พอใจว่า ในเบื้องต้นทางโรงแรมพยายามปัดความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเธอได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดีแล้ว โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า คีย์การ์ดที่ใช้เปิดเข้ามาเป็น "Key Master" ซึ่งออกโดยบุคคลภายในโรงแรมเอง
ขณะนี้ทางโรงแรมกำลังดำเนินการสืบสวนภายในเพื่อหาตัวผู้เกี่ยวข้องที่ออกการ์ดใบดังกล่าว ส่วนตัวผู้โพสต์ได้ทำการย้ายที่พักทันทีเพื่อความปลอดภัย และยืนยันว่าจะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด โดยจะมาอัปเดตรายละเอียดทางกฎหมายให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ตำหนิระบบรักษาความปลอดภัยของโรงแรม และเตือนภัยผู้หญิงที่ต้องเดินทางพักผ่อนคนเดียวว่า "สลักล็อคประตูชั้นที่สอง" คือสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย
คลิกชมคลิปวีดีโอต้นฉบับ