ตำรวจศาลจับจำเลย หนีพิจารณาคดีรวม 2.2 หมื่นหมาย

โฆษกศาลเผย ตำรวจศาล หรือ“Court Marshal” ประสานงาน-ตามจับจำเลยหนีการพิจารณาคดี 2.2 หมื่นหมายจับ เฉพาะปี 2568 กว่า 5 พันหมาย ชี้ช่วยให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าได้
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2568 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงภารกิจผลงานของเจ้าพนักงานตำรวจศาลในช่วงที่ผ่านมาว่า
เจ้าพนักงานตํารวจศาล คือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่สังกัดอยู่ในสํานักงานศาลยุติธรรม
โดยหน่วยงานตรงที่รับผิดชอบดูแลคือศูนย์รักษาความปลอดภัยของสํานักงานศาลยุติธรรม
เจ้าพนักงานตํารวจศาลมีหน้าที่หลัก แบ่งออกเป็น 2 กรณีครับ กรณีเเรก 1 เนี่ยก็คือดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของบุคคล และก็ทรัพย์สินของทางราชการ โดยเฉพาะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงบุคลากรของศาลด้วย
เจ้าพนักงานตํารวจศาลจึงมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดเสี่ยงต่างๆ รวมถึงเรื่องการตรวจสอบการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในบริเวณศาล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนําพาอาวุธหรือ สิ่งผิดกฎหมาย เช่นยาเสพติดเข้ามาในบริเวณศาล ซึ่งมีการตรวจค้นเจอในทุกๆวันในทั่วประเทศ ที้กล่าวมาคือส่วนของการป้องกัน
เเละอีกส่วนคือเรื่องการระงับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในบริเวณศาล
หน้าที่ประการที่ 2 ของตํารวจศาลก็คือเรื่องการบังคับ ตามกฎหมาย เรื่องนี้ถือว่ามีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการทําให้กระบวนการยุติธรรม ครบถ้วนสมบูรณ์และ เดินหน้าต่อไปได้ เจ้าพนักงานตำรวจศาลมีหน้าที่ในการ ติดตามจับกุมบุคคลซึ่งได้รับการอนุญาตจากศาลให้ปล่อยชั่วคราว แล้วหลบหนี
ถือเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญของตํารวจศาลที่จะคอยติดตามจับกุมจำเลยหลบหนีตามหมายจับ เพื่อที่จะทําให้กระบวนการพิจารณาคดีในศาลสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนนี้รวมถึงบุคคลที่ขัดขืนหรือฝ่าฝืนหมายเรียก หรือคําสั่งของศาล ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจศาล
เจ้าพนักงานตํารวจศาลจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเรียกว่าปฏิบัติการ จะมีอายุไม่เกิน 35 ปีคุณสมบัติ หลักๆก็คือในเรื่องของ การศึกษา ก็ต้องจบการศึกษาในระดับไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ เเละบริหารรัฐกิจ
แต่ถ้ารัฐศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการลงเรียนวิชากฎหมายอาญา และวิชาวิธีพิจารณาความอาญาเอาไว้ด้วย หรืออาจจะเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ของโรงเรียนนายร้อยตํารวจก็จะเป็นหลักสูตรที่คุณสมบัติสามารถสอบเข้ามาได้
อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าปฏิบัติงาน คุณสมบัติอายุไม่เกิน 27 ปี คุณวุฒิการศึกษา ต้องสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ก็อาจจะต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เช่น ปวส.หรือว่าประกาศนียบัตรต่างๆ หรือว่าคุณสมบัติตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมประกาศ
เมื่อเข้ามาแล้วก็ จะมีการบรรจุแต่งตั้ง โดยก่อนที่จะปฏิบัติงานก็ต้องมีการฝึก อบรมตามหลักสูตรที่สํานักงานศาลยุติธรรม กําหนดเอาไว้ แล้วจึงออกปฏิบัติกระจายอยู่ทั่วประเทศ ขณะนี้ทุกศาลในประเทศมีเจ้าพนักงานตํารวจศาลประจําการอยู่แล้ว 679 คน โดยเฉลี่ยศาลละ1- 4 คน ก็ขึ้นอยู่กับ ปริมาณคดี ภารกิจหน้าที่ของแต่ละศาล
อย่างศาลที่อาจจะมีอัตรากําลังของเจ้าหน้าตํารวจศาลมากกว่าที่อื่นหน่อย ก็อย่างเช่นศาลอาญามีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 8 คน
ในส่วนของความก้าวหน้าหรือว่าเส้นทางการรับราชการของเจ้าพนักงานตํารวจศาล ของศาลยุติธรรมของเรา ถึงสูงสุดก็มีสิทธิ์ที่จะดํารงตําแหน่งได้จนกระทั่งถึงรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ในอนาคตของเจ้าพนักงานตํารวจศาล ที่เราคาดหวังคือการกระจายศูนย์กลางของการบริหารจัดการ ไปสู่สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ ประสานงานของเจ้าพนักงานตํารวจศาลในแต่ละภาคขึ้นมาเพื่อบูรณาการการทํางานของแต่ละภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายสุริยัณห์ โฆษกศาลยุติธรรม ยังได้กล่าวถึงผลงานหลักของตำรวจศาลที่ผ่านมามีบุกจับจำเลยตามหมายจับศาลหลายรายเเต่ไม่ได้เป็นข่าว ซึ่งสถิติสรุปผลการติดตามจับกุมหมายจับของศาลโดยตำรวจศาล ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2564- 31ธ.ค. 2568 ตำรวจศาล หรือประมาณ4 ปี ตำรวจศาลจับกุมผู้ต้องหาเเละจำเลยตามหมายจับของศาลได้ถึง 22,172 หมาย เฉพาะเมื่อปี 2568 ปีเดียว เจ้าพนักงานตํารวจศาลสามารถดำเนินการตามหมายจับได้ถึง 5,133 หมาย ถือเป็นผลงานที่ดี ทําให้กระบวนการยุติธรรมสามารถเดินไปด้วยฝีมือของเจ้าพนักงานตํารวจศาลอย่างมีประสิทธิภาพ