IROYAL รุกธุรกิจโซลูชั่น UAV และความปลอดภัยทางอากาศ

อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง เดินหน้ารุกธุรกิจโซลูชันอากาศยานไร้คนขับ (UAV/Drone) และระบบรักษาความปลอดภัยทางอากาศอย่างเต็มรูปแบบ ล่าสุดคว้าสัญญาให้บริการระบบ เฝ้าระวังและป้องกันอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone System) ให้กับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มูลค่ารวม 70 ล้านบาท สะสมมูลค่า backlog อย่างแข็งแกร่ง คาดรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2569 พร้อมบุกขยายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ New S-curve ต่อเนื่อง
นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL เปิดเผยว่า ตามแผนการดำเนินธุรกิจของปี 2568 ที่ได้มีวางไว้ ซึ่งหนึ่งในแผนงาน นั้นคือ การสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง โดยต่อยอดจากจุดแข็ง และความเชี่ยวชาญเดิมสู่การเป็น One-stop service พร้อมนำเสนอโซลูชันเฉพาะตามความต้องการของ ลูกค้า (Customization) โดยล่าสุดกลุ่มบริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายฐานกลุ่มลูกค้าสู่อุตสาหกรรมธุรกิจโซลูชัน อากาศยานไร้คนขับ (UAV/Drone) และระบบรักษาความปลอดภัยทางอากาศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาให้บริการระบบเฝ้าระวังและป้องกันอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone System) ในพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมูลค่ารวม 70 ล้านบาท นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญสู่การขยายตัวในตลาดเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงของประเทศ
โครงการระบบเฝ้าระวังและป้องกันอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone System) ดังกล่าว มีระยะเวลา โครงการ 60 เดือน โดยกลุ่มบริษัทฯ ทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเสริมความปลอดภัยในพื้นที่อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ด้วยการทำหน้าที่ตรวจจับ–ป้องกัน–ตอบโต้ ภัยคุกคามจากโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เริ่มดำเนินการติดตั้ง และคาดว่าจะส่งมอบงานภายในไตรมาส 1 ปี 2569 ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2569 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของโครงการที่กำหนดไว้
นางสาวประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL เปิดเผยว่า “เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โครงการนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของ IROYAL และกลุ่มบริษัทฯ ในด้าน โซลูชันเทคโนโลยีอัจฉริยะอากาศยานไร้คนขับ (UAV/Drone) และระบบรักษาความปลอดภัย ทางอากาศ เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงความจำเป็นของระบบรักษาความปลอดภัยทางอากาศที่ทันสมัย เพื่อปกป้องทรัพย์สิน และขั้นตอนการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งรายได้จากโครงการระยะยาวนี้จะช่วยเสริมความมั่นคงให้พอร์ตธุรกิจของ IROYAL อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความพร้อมในการทรานฟอร์มสู่อุตสาหกรรม New S-curve และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแห่งอนาคต ตอกย้ำความสำเร็จของแผนธุรกิจที่มีทิศทาง และสร้างการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามโรคแมพ ที่ได้วางเอาไว้ที่มุ่งสู่ New S-curve โดยนับว่าเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเข้าสู่ธุรกิจโซลูชันอากาศยานไร้คนขับ (UAV/Drone) และระบบรักษาความปลอดภัยทางอากาศ ได้สำเร็จต่อยอดจากที่ได้ขยายฐานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม และธุรกิจโครงสร้าง พื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี”