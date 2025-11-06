MEA ตรวจเยี่ยมโครงการระบบไฟฟ้าหนุนเกษตร-ยกระดับความปลอดภัยชุมชนบ้านคลองหม่อมแช่ม

นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบไฟฟ้าที่ MEA ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการเกษตรให้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม และชุมชนบ้านคลองหม่อมแช่ม ภายใต้แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสำคัญ ประจำปี 2568 มุ่งสู่ความปลอดภัยในชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายดูแลระบบไฟฟ้าสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ ความชำนาญด้านระบบไฟฟ้าขององค์กร มาช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตจำหน่าย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชนบ้านคลองหม่อมแช่ม ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ เพาะปลูกใบบัวบกเป็นจำนวนมาก และพัฒนาแปรรูปใบบัวบกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน จึงได้ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม และ MEA ได้ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟส่องสว่างให้แก่โรงเรียนวัดสโมสร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในชุมชนและสถานศึกษา ก่อให้เกิดการวางรากฐานสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
MEA มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับสากลร่วม