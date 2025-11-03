เหยียบจมูกซัมซุง! 'สี จิ้นผิง' มอบสมาร์ทโฟน Xiaomi เป็นของขวัญให้ผู้นำเกาหลีใต้ แถมหยอดมุก 'ดูก่อนว่ามีประตูหลังหรือไม่'

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนมอบของขวัญให้แก่ประธานาธิบดี อี แจมยอง แห่งเกาหลีใต้เป็นสมาร์ทโฟน Xiaomi จำนวน 2 เครื่อง พร้อมหยอดมุกตลกให้อีกฝ่าย "ลองตรวจดูก่อนว่ามีประตูหลัง (backdoor) หรือไม่"
การมอบของขวัญดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งเป็นช่วงปิดท้ายการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (เอเปค) ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ
อี แจมยอง ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ สี ในการประชุมสุดยอดและงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับประเทศภายหลังการประชุมผู้นำกลุ่มเอเปค ณ เมืองคยองจู ซึ่งถือเป็นการเยือนแดนโสมขาวครั้งแรกของ สี ในรอบ 11 ปี
การที่ สี เลือกมอบสมาร์ทโฟน Xiaomi ที่ผลิตในจีนเป็นของขวัญให้แก่ผู้นำของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านสมาร์ทโฟนอย่าง Samsung Electronics สะท้อนถึงความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีของ สี ซึ่งถูกเน้นย้ำเป็นพิเศษในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนระยะ 5 ปีข้างหน้าด้วย
หลังจากที่ อี แจมยอง มอบกระดานหมากล้อมซึ่งผลิตจากไม้ "ที่ดีที่สุด" ให้กับนายสี ผู้นำทั้งสองก็เดินไปที่สมาร์ทโฟนซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องสีดำ และเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็แจ้งว่า หน้าจอของอุปกรณ์เหล่านี้ผลิตในเกาหลีใต้
อี ยกกล่องใบหนึ่งขึ้นมาดู จากนั้นเขาถาม สี ว่า "ระบบรักษาความปลอดภัยการสื่อสารเป็นอย่างไรบ้าง" ซึ่ง สี และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่มาร่วมประชุมต่างหัวเราะกันยกใหญ่ จากนั้น สี ก็ชี้ไปที่โทรศัพท์และตอบว่า "คุณสามารถตรวจสอบดูได้ว่ามีประตูหลังหรือไม่"
ความเสี่ยงจากระบบประตูหลังหรือ backdoor หมายถึงระบบที่ถูกซุกซ่อนมาเพื่อหลีกเลี่ยงการพิสูจน์ยืนยันตัวตนหรือการรักษาความปลอดภัยตามปกติ
ผู้นำทั้งสองหัวเราะ และ อี ปรบมือขณะที่พวกเขาเริ่มมอบของขวัญแก่กัน ซึ่งรวมถึงถาดเคลือบแลกเกอร์มุกแบบดั้งเดิมของเกาหลีด้วย
คำพูดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง สะท้อนความกังวลของจีนเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐฯ ที่จะให้ชิปขั้นสูงที่ขายในต่างประเทศต้องมีฟังก์ชันการติดตามและระบุตำแหน่ง ซึ่งกระตุ้นให้ Nvidia ผู้ผลิตชิปของสหรัฐฯ ต้องออกมายืนยันว่า ชิปของตนไม่มี "ประตูหลัง"
กระทรวงการต่างประเทศจีนและ Xiaomi ยังไม่ได้ให้ความคิดเห็นต่อรอยเตอร์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของขวัญดังกล่าว
ระหว่างการประชุมสุดยอด อี ได้ขอความช่วยเหลือจาก สี ในความพยายามที่จะรื้อฟื้นการเจรจากับเกาหลีเหนือ ประเทศเพื่อนบ้านที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่ สี บอกกับ อี ว่าเขายินดีที่จะขยายความร่วมมือ และร่วมกันจัดการกับความท้าทายที่ทั้งสองชาติเผชิญ
ที่มา: รอยเตอร์