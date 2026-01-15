"แพคแมน" โผล่เป็นมินิเกมคลายเหงาใน Yakuza Kiwami 3

การเดินทางหวนคืนถิ่นโอกินาวะของยอดนักเลง "คาซึมะ คิริว" จะไม่ได้มีเพียงเกมคลาสสิคของค่ายเซก้าเท่านั้น แต่ฝั่งบันไดนัมโคก็มา
ล่าสุดทางบริษัท SEGA ร่วมกับทีมพัฒนา Ryu Ga Gotoku Studio ได้ออกมาอัปเดตเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสอดแทรกต่างๆมากมายภายในเกม Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ซึ่งเป็นผลงานเวอร์ชันรีเมคสร้างใหม่ของเกม Yakuza 3 ที่เคยวางจำหน่ายไปเมื่อปี 2009 นั่นเอง
โดยไฮไลท์หลักสำคัญของภาคนี้อยู่ตรงที่ นี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ที่มีการบรรจุเกมยุคคลาสสิคเก่าๆจากเครื่องเล่นระดับตำนานอย่าง Game Gear มาให้พวกเราได้เล่นแก้เบื่อกัน ซึ่งนอกจากเกมเม่นสายฟ้าขาประจำเครื่องแล้ว มันยังมีเกมเทิร์ดปาร์ตี้จากค่าย Bandai Namco Entertainment ฝังติดมาอีกจำนวน 3 ไตเติ้ลด้วยกัน
สำหรับเกมแรกนั่นก็คือ PAC-MAN เกมพัซเซิลกลิ้งหลบผีในเขาวงกตของเจ้าเหลืองจอมเขมือบจุดที่พวกเรารู้จักกันดี ในขณะที่อีกสองเกมที่เหลือจะเป็น MAPPY เกมแพลตฟอร์มของสารวัตรหนูผู้ต้องออกตามหาของมีค่ากลับคืนมาจากพวกแมวขโมย และเกมสุดท้ายจะเป็น GALAGA ’91 เกมยานยิงอาร์เขตแนวตั้งขวัญใจวัยหนวด
"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" มีกำหนดออกวางจำหน่ายลงบนเครื่องคอนโซล PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Switch 2 รวมถึง PC (ผ่าน Steam) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ปี 2026 โดยผู้เล่นสามารถตรวจสอบกิจกรรมเสริมและมินิเกมเล่นฆ่าเวลาทั้งหมดภายในเกมได้ตามรูปภาพประกอบด้านล่าง
