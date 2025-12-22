บันไดนัมโค เปิดตัวเกมมือถือ "เทพมรณะ" ที่คุโบะมีส่วนร่วม

"BLEACH Mirrors High" ผลงานเกมใหม่อีกหนึ่งไตเติ้ลจากอนิเมะเรื่องดังที่พอกระแสเริ่มฮิตก็คลานตามกันมาติดๆ โดยมันมีแผนเปิดให้บริการกลางปีหน้า
ล่าสุดทางบริษัท Bandai Namco ได้ออกมาประกาศเปิดตัว BLEACH Mirrors High ผลงานเกมบลีชเทพมรณะภาคใหม่สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยตัวเกมมีกำหนดแผนเปิดให้บริการทั่วโลกคร่าวๆในช่วงซัมเมอร์ (มิ.ย.-ส.ค.) ปี 2026
"ไทเทะ คุโบะ" (Tite Kubo) อาจารย์ผู้เขียนมังงะต้นฉบับ กล่าวเปิดเผยว่าตัวเขานั้นได้ก้าวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เกมนี้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มประชุมวางแผน และได้ทำงานกำกับดูแลฉากคัตซีน รวมไปถึงการออกแบบตัวละครต่างๆนับแต่นั้นเรื่อยมา ซึ่งตัวหนังสือโลโก้เกมเขาก็เป็นคนออกแบบเอง แถมยังบอกใบ้ด้วยว่าเนื้อหาบางส่วนภายในเกมอาจมีการเชื่อมโยงกับฉากสำคัญๆจากมังงะอีกด้วย
ก่อนหน้านี้ทาง บันไดนัมโค ก็เพิ่งปล่อยวางจำหน่ายเกม BLEACH Rebirth Of Souls ที่เป็นแนวต่อสู้ให้เหล่าชาวคอนโซลกับพีซีได้สัมผัสกันไปเมื่อช่วงต้นปี 2025 และในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเราก็มีเกมแอ็คชั่นมือถือภาพสวยอย่าง BLEACH Soul Resonance เปิดให้เล่นฟรีกันไปแล้ว ดังนั้นการมาของ BLEACH Mirrors High จึงน่าจะทำให้ตลาดการแข่งขันดุเดือดร้อนแรงขึ้นไปอีก
อนึ่ง บลีช เทพมรณะ ภาคสงครามเลือดพันปี ฉบับอนิเมะเอง ปัจจุบันได้ระบุยืนยันฤกษ์กำหนดการฉายพาร์ท 4 ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว โดยมันจะเริ่มออกอากาศในประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2026 และนั่นคงเป็นเหตุผลที่ทาง บันไดนัมโค เลือกตัดสินใจปล่อยเกมมือถือใหม่ของตนในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
prtimes.jp
