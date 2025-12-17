“เซ็นทารา” เปิดแอปบนมือถือใหม่ จบทุกบริการโรงแรมในแอปเดียว

เซ็นทาราเปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือใหม่ ตอบโจทย์ทุกการเดินทางในมือคุณ ยกระดับประสบการณ์การบริการที่ผสานทั้งการจองห้องพัก สะสมและใช้คะแนน รวมทั้งหลากหลายสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิก ไว้ในดิจิทัลแพลตฟอร์มเดียวอย่างไร้รอยต่อ
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอย่างเป็นทางการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคดิจิทัล ด้วยแอปพลิเคชันใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเดินทาง ตั้งแต่การค้นหา การจองห้องพัก การเลือกรับสิทธิประโยชน์ ไปจนถึงการชำระเงิน โดยสมาชิก CentaraThe1 จะสามารถใช้คะแนน CentaraThe1 เพื่อชำระค่าที่พักได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือผสมระหว่างคะแนนและเงินสด เพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ครบวงจรและสะดวกสบายสูงสุดให้แก่แขกผู้เข้าพักของเซ็นทารา
นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า “การเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลนั้น ได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมมุมมองและความคาดหวังของนักเดินทางที่มีต่อธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดังนั้นการเปิดตัวแอปพลิเคชันในครั้งนี้ เราไม่ได้มองเป็นแค่เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ แต่คือการยกระดับประสบการณ์การบริการแก่นักเดินทาง ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อช่วยส่งเสริมประสบการณ์การบริการแบบไทยอันอบอุ่นเสมือนดั่งครอบครัวของเรา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันกับแขก ตั้งแต่วินาทีแรกในการเริ่มค้นหาโรงแรม ไปจนถึงการจอง การใช้คะแนน ประสบการณ์ระหว่างการเข้าพัก ต่อเนื่องไปจบ”
นางสาวพรรณรัตน์ ตันตราธิวุฒิ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า “เพราะนักเดินทางในปัจจุบันไม่ได้มองหาเพียงแค่ที่พัก แต่ยังต้องการเครื่องมืออันทันสมัย ที่เข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการได้แบบเรียลไทม์ แอปพลิเคชันใหม่ของเซ็นทารานี้ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ทั้งยังผสานฟังค์ชั่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องของโปรแกรมสมาชิกและการบริการเฉพาะบุคคลเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้แขกผู้เข้าพักของเราได้รับประสบการณ์การบริการที่คล่องตัว รวดเร็ว และตรงใจยิ่งขึ้นในทุกจังหวะของการเดินทาง”
หนึ่งในฟีเจอร์อันโดดเด่นของแอปพลิเคชันเซ็นทารา คือ ความยืดหยุ่นและสะดวกสบายที่สมาชิก CentaraThe1 สามารถเลือกการชำระค่าที่พักด้วยคะแนนสะสม CentaraThe1 เพื่อชำระค่าที่พักได้ทั้งแบบเต็มจำนวน หรือเลือกผสมระหว่างคะแนนกับเงินสดก็สามารถทำได้ตามสะดวก นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบห้องว่างก่อนทำการจองได้แบบเรียลไทม์ เลือกเข้าไปดูรายละเอียดห้องพัก พร้อมเข้าถึงราคาที่ดีที่สุดได้ทันที
โดยสำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเพื่อเข้าสู่ระบบ CentaraThe1 ผ่านแอปได้ในทันที เพื่อปลดล็อกสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ส่วนลดห้องพักสูงสุด 15% (พิเศษ เพิ่มเป็น 25% ในช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวแอปพลิเคชัน), การแลกคะแนน เป็นห้องพัก มื้ออาหารสุดพิเศษ บริการทรีทเม้นต์ที่สปา รวมถึงข้อเสนอพิเศษจากพันธมิตรอันหลากหลายที่เซ็นทาราพร้อมนำเสนอ ทั้งการช้อปปิ้ง การเดินทาง และห้องรับรองในสนามบินชั้นนำ
แอปพลิเคชันนี้เปรียบเสมือนการนำประสบการณ์ของเซ็นทารามาไว้ในมือผู้ใช้งาน ที่จะช่วยให้สามารถจองที่พักได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมรับสิทธิพิเศษจากการจองตรงกับเซ็นทาราอีกมากมาย อย่างการได้รับคะแนนสะสม CentaraThe1 สองเท่าเมื่อจองผ่านแอป อีกทั้งการจัดการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกก็สามารถทำได้โดยสะดวก อาทิ การตรวจสอบคะแนน, สถานะสมาชิก, การแลกห้องพักฟรี, โปรโมชั่นอาหาร และการเปลี่ยนคะแนนเป็นไมล์สายการบิน ด้วยฐานลูกค้าของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่มีเปิดให้บริการ ณ ปัจจุบันมากกว่า 50 แห่งในจุดหมายปลายทางสำคัญทั่วประเทศโลก ทั้งในไทย เวียดนาม มัลดีฟส์ ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง ฯลฯ แอปพลิเคชันนี้จะพร้อมมอบการเข้าถึงฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ได้โดยตรงทุกวัน เพื่อให้ทุกการเดินทางของแขกผู้เข้าพักเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ
เพื่อฉลองการเปิดตัวแอปพลิเคชัน เซ็นทาราขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก CentaraThe1 ที่ดาวน์โหลดและจองผ่านแอป ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569 รับส่วนลดห้องพักสูงสุดถึง 25% (พิเศษสำหรับการจองผ่านแอปบนมือถือเท่านั้น) ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอีก 10% จากส่วนลดสมาชิกปกติที่อยู่ที่ 15% และนอกจากส่วนลดห้องพักแล้ว สมาชิก CentaraThe1 ยังจะได้รับคะแนนสะสม CentaraThe1 เป็นสองเท่า, สิทธิ์ในการเลือกชำระค่าห้องพักด้วยคะแนนสะสม และเอกสิทธิ์อีกมากมาย เมื่อทำการจองผ่านแอปเท่านั้น