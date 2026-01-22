ผังมาแล้ว เบเนฟิตจัดเต็ม! MONSTA X เตรียมเสิร์ฟความฉ่ำเซอร์วิสมอนเบเบ้ไทย ในเวิลด์ทัวร์รอบ 7 ปี!

ถ้านี่ไม่ใช่ศิลปินที่เอาใจ “มอนเบเบ้ไทย” (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ก็คงไม่มีใครอีกแล้ว! เพราะความสุขของแฟน ๆ สำคัญที่สุด MONSTA X จึงจัดหนักเสิร์ฟทั้งผังที่นั่งและเบเนฟิตสุดปัง ให้มอนเบเบ้ไทยได้อิ่มเอมกับเสียงเพลงและเพอร์ฟอร์มานซ์สุดเท่แบบใกล้ชิด โดยบัตรทุกราคามีโอกาสลุ้นรับสิทธิพิเศษมากมาย!
เรียกว่า 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2026 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยผู้จัด Be Hear Now นี้จะเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ MONSTA X ที่จะเป็นที่น่าจดจำอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้ นอกจากเพลงฮิตติดหูแล้ว มอนเบเบ้ไทยยังจะได้ชมเพอร์ฟอร์มานซ์เพลงใหม่จากมินิอัลบั้มฉลองเดบิวต์ครบ 10 ปีอย่าง “THE X”
และไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนห้ามพลาด คือ “สเตจโซโล่” ของสมาชิกแต่ละคนที่จะสะท้อนตัวตนและเอกลักษณ์อันโดดเด่นออกมาให้แฟน ๆ ได้เห็น โดยการเดินทางของเวิลด์ทัวร์ในครั้งนี้จะเริ่มที่โซลปลายเดือนม.ค.ก่อนจะเดินทางไปยังหลายประเทศในเอเชีย เช่น ฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ ไทเป จาการ์ตา มาเก๊า
ไม่ต้องมีธนบัตรเยอะเท่าฝาบ้าน ก็มาเติมความสุขกับเพลงของศิลปินที่รัก พร้อมสเตจสุดเท่ ภายใต้โปรดักชั่นสุดอลังการที่คอนเสิร์ตนี้ได้ เซ็ตนาฬิกาตั้งเตือนเวลากันไว้ให้ดีๆ คอนเสิร์ต 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK จะเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.behearnowkpop.biz
ถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวของงานนี้ ติดตามช่องทางโซเชียลของ Be Hear Now กันไว้ให้ดีๆ Facebook : https://www.facebook.com/BeHearNowKpop / X: https://x.com/behearnowkpop