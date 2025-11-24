”ซันนี่ เกวลิน (SUNNEE)“ ปรากฏตัวเซอร์ไพรส์ในรายการ “SHINE BOYS” ร่วมโชว์พิเศษกับเหล่าเด็กฝึกเป็นครั้งแรก

แรงตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์!! ผู้ชมทั่วเอเชียนับถอยหลังรอชมโชว์สุดพิเศษกันได้เลย เมื่อเหล่าตัวแทนเด็กฝึกทั้ง 10 คน จากทั้งหมด 40 คน ของรายการเซอร์ไววัลรูปแบบใหม่ “SHINE BOYS” จะขึ้นเวทีแสดงเพลงธีม “SHINE” แบบเต็มรูปแบบ ร่วมกับศิลปินชื่อดัง SUNNEE “ซันนี่ - เกวลิน บุญศรัทธา” เกสต์รับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ชมสดทาง TikTok @shineboys_official ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป
และในค่ำคืนประวัติศาสตร์ของรายการเซอร์ไววัลเอเชีย "SHINE BOYS" นี้ SUNNEE ไม่เพียงแค่ขึ้นเวทีโชว์เท่านั้น แต่ยังตั้งใจส่งต่อพลังและแรงบันดาลใจให้กับเหล่าเด็กฝึกที่กำลังวิ่งตามความฝันอีกด้วย ค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงเวทีแรกของเด็กฝึก แต่เป็นโมเมนต์แห่งการเชื่อมต่อระหว่างประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน กับพลังงานอันบริสุทธิ์ของเหล่าผู้ไล่ตามฝันทุกคน ไม่ว่าจะเป็น SUNNEE ที่ใช้ 11 ปีพิสูจน์ตนเอง หรือเด็กฝึก SHINE BOYS ที่กำลังจะเริ่มก้าวแรกอย่างเป็นทางการ เพราะแท้จริงแล้ว แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแรงบันดาลใจที่เราส่งต่อให้กันและกันนั่นเอง
SUNNEE ถือเป็นศิลปินมากประสบการณ์ ผู้ผ่านทั้งแรงกดดัน การแข่งขัน และความท้าทายบนเวทีนับครั้งไม่ถ้วน ตลอด 11 ปี เธอสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง ครอบครองฐานแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศ การร่วมแสดงครั้งนี้จึงเป็นกำลังใจสำคัญต่อเหล่าเด็กฝึก SHINE BOYS อย่างแท้จริง
สำหรับ SHINE BOYS คือรายการเซอร์ไววัลค้นหาไอดอลชายรูปแบบใหม่ที่มุ่งสร้างบอยกรุ๊ปเจเนอเรชันใหม่ให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงเอเชีย นำเสนอเส้นทางการเติบโตของเด็กฝึกตั้งแต่วันแรกของการฝึกฝน ไปจนถึงก้าวสำคัญสู่การเดบิวต์อย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่เหล่าเด็กฝึกทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องมานาน ในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็กำลังจะเปล่งประกายสู่สายตาผู้ชมทั่วเอเชียแล้ว พวกเขาผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงในทุกด้าน ทั้งการร้อง การเต้น การแสดง และการพัฒนาศักยภาพบนเวที โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในวงการคอยดูแลและขัดเกลาอย่างใกล้ชิด และในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายก่อนวันจริง ทุกคนได้มุ่งซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโมเมนต์สำคัญนี้โดยเฉพาะ
แฟนคลับห้ามพลาด!! ติดตามชมโชว์พิเศษ SUNNEE × SHINE BOYS ครั้งแรกบนเวทีเดียวกัน ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้ชมจะได้เห็น ทาง TikTok @shineboys_official เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป
#SUNNEE #SHINEBOYS #SHINEBOYS_FIRSTSTAGE