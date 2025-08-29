HoYoverse เปิดเข้าร่วมทดสอบเกมใหม่ "Honkai: Nexus Anima" แล้ว!

HoYoverse ประกาศเปิดตัว "Honkai: Nexus Anima" เกมผจญภัยแนวสะสมสิ่งมีชีวิต ใหม่ล่าสุดจากแฟรนไชส์ Honkai พร้อมเปิดรับสมัครผู้เล่นเข้าร่วมทดสอบ Closed Beta ครั้งแรกบน PC และ iOS ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2568
"Honkai: Nexus Anima" คือเกมผจญภัยแนววางแผนใหม่เอี่ยมในซีรีส์ Honkai ในโลกนี้ Nexus คือสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นซึ่งถักทอขึ้นระหว่างแนวคิดคู่ขนาน เช่น ความรักและความเกลียดชัง แสงสว่างและความมืด ชีวิตและความตาย และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ความสมดุลนี้ได้พังทลายลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อความแตกแยกอย่างกะทันหันได้ตัดขาดความสัมพันธ์เหล่านั้น กระจายพลังที่เหลืออยู่ไปทั่วดินแดนในรูปแบบของ Anima จากลำดับที่แตกแยกนี้ ผู้เล่นจะได้เริ่มต้นการเดินทาง ผ่านภารกิจและการต่อสู้ พวกเขาได้สร้างสายสัมพันธ์กับ Anima เหล่านี้ ปลดล็อกความสามารถที่สะท้อนถึงแนวคิดเฉพาะตัวของแต่ละตัวละคร ยิ่งไปกว่านั้น ความสามารถเหล่านี้ยังสามารถนำมารวมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การต่อสู้ที่หลากหลาย และมีอิทธิพลต่อวิธีที่ผู้เล่นสำรวจและต่อสู้กับโลกเบื้องบนอันกว้างใหญ่
ในเกม ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักเดินทางที่หลบหนีจากการถูกจองจำ และเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ในเมืองอันเงียบสงบ เพื่อมุ่งสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีใครสำรวจ เมื่อผู้เล่นพัฒนาฝีมือขึ้น พวกเขาได้พบกับเหล่าสหาย Anima ที่มีบุคลิกโดดเด่น และผูกพันกันผ่านการสำรวจและการต่อสู้ ใน Nexus Battles สหายเหล่านี้จะยืนเคียงข้างผู้เล่น ขณะที่เรื่องราวเริ่มเปิดเผยความลับในอดีตของตัวเอก ในฐานะภาคหลักล่าสุดของซีรีส์ Honkai "Honkai: Nexus Anima" ยังคงนำเสนอการเล่าเรื่องคุณภาพสูงและสไตล์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ และยังเป็นบทใหม่ที่กล้าหาญทั้งในด้านรูปแบบการเล่นและการสร้างโลกอีกด้วย
การทดสอบ Nexus Bond จะเป็นการทดสอบแบบปิด (closed beta) และลบข้อมูลหลังจบการทดสอบ โดยจะเปิดให้เล่นทั้งบน PC และ iOS ผู้เล่นจำนวนหนึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://hoyo.link/iGWlWKfx7
