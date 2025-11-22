“ขวัญ อุษามณี-เบเบ้ ธันย์ชนก” แชร์เคล็ดลับดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุคเร่งรีบ

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับงาน “Time Miracle Awakening with Onezela” ที่จัดขึ้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Eden 1 ซึ่งต้องบอกว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยกำลังได้รับแรงกระเพื่อมครั้งใหม่ เมื่อ “นิ้นท์ สาธิตา ล้วนสมหวัง” ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีประสบการณ์ตรงในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้เปิดตัว “Onezela” แบรนด์น้องใหม่จากบริษัท มาตาเดวา ดิไวน์ อินเตอร์แล็บ จำกัด อย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซ็ปต์ “Triple Twisted Vitamin” เครื่องดื่มวิตามิน 3 พลังบำรุงในหนึ่งเดียว ผิวสวย สมองแล่น ไม่กลัวแก่ ที่พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุคเร่งรีบ ที่ต้องการทั้งสุขภาพดี และความงามแบบครบจบในซองเดียว
บรรยากาศภายในงานเปิดตัว ได้รับเกียรติจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง สุขภาพและความงาม เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ เก่ง-น้ำปิง, ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์, เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา, เชลลี่ เพชรใส จันทร์เรือง, ออม พันดาว ปัญญาบารมี, นัท นิสามณี เลิศวรพงศ์, บูม ศรัณย์ เพชรนิ่ม, แนน ลาภา ตั้งนิมิตธนา, เติร์ก รัชกฤต ปริยปุณยภา, เบนซ์ จิรายุ จันทรวงศ์, ธรรมชาติ โยธาจุล, เอมี่ กิติยา จินภักดี, มาริสา กลิ่นพงษา, แอนด้า ศนีย์วัลย์ ปรีด์เปรม, มะเหมี่ยว ทิพวรรณ ฟูวงศ์เจริญ, นุ่น นพลักษณ์ กุลธวัชชัย, กิ่ง รุ่งฤดี โพธิษา, ดิวดุจ ธนวรรธน์ จันทร์ชัยภูมิ และเหล่าเซเลป อินฟลูฯ อีกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ความรู้และรู้จัก Onezela มากยิ่งขึ้น อาทิ การพูดคุยและแชร์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดอาหารเสริมและสกินแคร์ พร้อมทั้งเหล่าเซเลปอัปเดตการดูแลสุขภาพด้วยวิตามิน เทรนด์การกินวิตามิน การเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองและผิวพรรณ เป็นต้น
สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟคือ การปรากฏตัวของ “เก่ง-น้ำปิง” นักแสดงคู่จิ้นสุดฮอต ขวัญใจสายวาย ที่ได้มาเสิร์ฟความหวาน ภายในงานและร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด อาทิ โชว์ร้องเพลงคู่กัน พูดคุยเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลตัวเองและการดูแลจิตใจให้เฟรชดูเป็นวัยใสอยู่เสมอ เล่นเกมสนุกๆ ประลองความคิด โชว์ความสมองแล่นร่วมกับแฟนคลับ และมอบของขวัญที่ระลึกให้กับแฟนคลับผู้โชคดีด้วย อีกทั้ง Onezela เตรียมของรางวัลภายในงานมูลค่า 1 ล้านบาท และเซอร์ไพรส์การจับรางวัลใหญ่สุดพิเศษ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ VESPA LX 150 I-GET (สีม่วง) 1 คัน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านภายในงานอีกมากมาย
ด้าน “เบเบ้ ธันย์ชนก” ตัวแม่เรื่องการดูแลสุขภาพได้แชร์ประโยชน์ของการทานวิตามิน รวมถึงวิธีเลือกผลิตภัณฑ์อย่างไรให้มั่นใจในมาตรฐาน
“ก็ตอบโจทย์เรื่องสารสกัดนะคะ เพราะรวมสารสกัดเกือบทุกตัวไว้ในครั้งเดียวกัน เพราะว่าถึงจะเป็นคนชอบวิตามินแต่ก็ไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยาก ถ้าสามารถรวมทุกอย่างมาได้เลยใน 1 ครั้งต่อวัน แล้วก็เหมาะสำหรับทุกคนเฉพาะจากดูสารสกัดทุกคนสามารถทานได้
ปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการวิจัยค่อนข้างเยอะในการที่จะเลือกทานอะไร เพราะในเรื่องของสารสกัดใครๆ ก็ใส่ได้ แต่ในเรื่องที่มาที่ไปสำคัญมาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยการันตีได้ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคก็คือผลงานวิจัยรองรับ และส่วนตัวก็ไม่ใช่คนที่จะไปนั่งอ่านอะไรเยอะๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของข้อมูลของแบรนด์ก่อน รวมถึงไล่ดูข้อมูลที่แบรนด์ส่งมาให้แล้วก็ไปทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่าแหล่งข้อมูลถูกต้องหรือไม่ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจที่จะนำอะไรเข้าสู่ร่างกาย เพราะเวลาที่เราทานเองหรือเราดูรีวิวบอกต่อ เราต้องคำนึงถึงคนที่ฟังจากเราด้วย อย่างล่าสุดคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มซื้อของกินจาก tiktok จึงทำให้คิดว่าสิ่งที่เราพูดมันมีโอกาสทำให้ผู้คนเชื่อจากสิ่งนั้นจริงๆ เราจึงต้องคัดกรองในส่วนนั้นก่อน ก่อนที่เราจะบอกต่อ”
พร้อมกันนี้ “ขวัญ อุษามณี” ยังได้เผยถึงการดูแลตัวเองในวัยโตที่มีความรับผิดชอบหลายอย่าง
“ขวัญเองอายุก็ไม่ได้น้อยแล้ว แล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมกอัป เรื่องสกินแคร์ รวมถึงเรื่องอาหารเสริม อย่างครั้งนี้ทางแบรนด์ได้ส่งของมาให้เราได้ลอง และได้บอกถึงระบบคุณภาพ และคุณสมบัติของวันแบรนด์ ซึ่งมันค่อนข้างตอบโจทย์ขวัญเอง โดยเฉพาะผู้หญิงปัจจุบันที่มีชีวิตที่ค่อนข้างยุ่งยากตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องงาน เรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัว ซึ่งตัวนี้ขวัญมองว่ามันเป็นอาหารเสริมที่สามารถดูแลเราได้ทั้งเรือนร่าง เช่น เรื่องของผม เพราะขวัญเองก็เป็นคนที่รักใส่ใจในเรื่องผมมาก บางคนก็ถามว่าทำไมขวัญผมยาวจัง
คืออยากจะบอกทุกคนว่าเราสามารถที่จะมีรูปร่างหน้าตาเรือนร่างผมที่สวยงามได้นะคะ เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเอง ซึ่ง Onezela ก็มีสารสกัดที่ช่วยบำรุงเรื่องผม เรื่องอายุ อย่างเราชอบเรื่องผิวอยากให้ผิวกระจ่างใส อย่างในเรื่องของริ้วรอยตามอายุซึ่ง Onezela สามารถเข้ามาช่วยขวัญในเรื่องนี้ได้ ไปกระทั่งการบำรุงสมองเพราะเราเองก็ต้องทำงานเราก็ต้อง live ขายของ ซึ่งถ้าสมอง เราไม่ทานมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะ สิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้ขวัญรู้สึกว่าทาง Onezela ได้มาตอบโจทย์ให้ขวัญใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น แล้วก็สวยขึ้น และได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย ต้องขอบคุณทางเจ้าของแบรนด์ที่ได้ทำอาหารเสริมที่ตอบโจทย์ขวัญค่ะ”