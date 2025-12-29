“มอนเบเบ้ไทย” เตรียมกรี๊ดให้สุด! ธันเดอร์โดมจะลุกเป็นไฟใน “2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK” เจอกัน 7 มีนาคม 2026

สิ้นสุดการรอคอย! “มอนเบเบ้ไทย” (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) เตรียมตัวรับแรงกระแทกความมันส์ เมื่อบอยกรุ๊ป สุดฮอต MONSTA X (มอนสตา เอ็กซ์) ประกาศปักหมุดเวิลด์ทัวร์ครั้งยิ่งใหญ่ในไทยภายใต้ชื่อ “2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK” ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2026 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี สร้างสรรค์โปรเจกต์โดยผู้จัด Be Hear Now
หลังสร้างความทรงจำสุดประทับใจในคอนเสิร์ตเมื่อปี 2019 ครั้งนี้สมาชิกทั้ง 5 ได้แก่ SHOWNU (ชยอนู), MINHYUK (มินฮยอก), KIHYUN (กีฮยอน), HYUNGWON (ฮยองวอน) และ JOOHONEY (จูฮอนี่) พร้อมแล้วที่จะกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งในรอบกว่า 7 ปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของทัวร์ระดับโลกที่แฟนชาวไทยต่างตั้งตารอคอย
หากย้อนกลับไปปี 2019 คือหมุดหมายสำคัญที่ MONSTA X ได้สร้างความทรงจำอันล้ำค่าร่วมกับแฟนชาวไทย ก่อนที่พวกเขาจะเดินหน้าสู่ตลาดโลกอย่างเต็มตัวในปี 2020 ด้วยการปล่อยผลงานภาษาอังกฤษจนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในวง K-POP ที่มีอิทธิพลระดับโลกอย่างสง่างาม แม้ในช่วงที่ผ่านมาสมาชิกแต่ละคนจะมีภารกิจรับราชการทหาร แต่พวกเขายังคงรักษาฐานแฟนคลับไว้อย่างเหนียวแน่นผ่านผลงานเดี่ยวและการทำกิจกรรมทั้งในเกาหลี ญี่ปุ่น และตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
ปี 2025 นี้ ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการเดบิวต์ของวง ซึ่งพวกเขาได้จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ระดับโลก ทั้ง iHeartRadio Jingle Ball Tour ในสหรัฐฯ และการปล่อยซิงเกิลล่าสุด “baby blue” ที่ตอกย้ำความสำเร็จในระดับสากล
การกลับมาไทยครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างศิลปินและแฟนเพลงตลอดหนึ่งทศวรรษ แต่คอนเสิร์ต “2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK” จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความร้อนแรงที่ทำให้ธันเดอร์โดมต้องลุกเป็นไฟ และสร้างความทรงจำครั้งใหม่ที่วิเศษที่สุดให้กับมอนเบเบ้ไทยทุกคนอย่างแน่นอน
มอนเบเบ้ตัวจริงห้ามพลาด! ติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่: Facebook: Be Hear Now Kpop / X : @behearnowkpop / IG: @behearnowofficial