“เดวิด เบ็คแฮม” เปิดปากครั้งแรกหลัง “บรู๊คลิน” แฉยับพร้อมตัดครอบครัว

“เดวิด เบ็คแฮม” ออกมาพูดเป็นครั้งแรกหลังจากที่ “บรู๊คลิน เบ็คแฮม“ ลูกชายของเขา โพสต์ข้อความรุนแรงบนโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับพ่อและแม่ พร้อมแฉพฤติกรรม ”วิคตอเรีย เบ็คแฮม“ ที่ทำเจ้าตัวเหลืออดจนขอตัดขาด
หลังจากมีข่าวลือมายาวนานถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยระหว่าง บรู๊คลิน ลูกชายคนโตกับครอบครัว เบ็คแฮม จนกระทั่งเจ้าตัวออกมาแฉหมดเปลือกถึงความสัมพันธ์จอมปลอม และการสร้างภาพของครอบครัวต่อหน้าสื่อ รวมถึงแฉเรื่องการถูกบงการจากพ่อแม่มาตลอดชีวิต จนกระทั่งงานแต่งงานของตนเองก็โดนคนเป็นแม่อย่าง วิคตอเรีย เบ็คแฮม ทำลายโมเมนท์ดีๆจนถึงขั้นต้องจัดงานแต่งงานใหม่โดยไร้เงาครอบครัวฝ่ายชาย
ล่าสุดนักฟุตบอลระดับตำนานอย่าง เดวิด เบ็คแฮม เหมือนจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่ห่างเหินระหว่างเขากับ บรู๊คลิน ระหว่างการปรากฏตัวในรายการ Squawk Box ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการเงินของ CNBC ที่ออกอากาศไปเมื่อวันอังคารที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยเขาได้เปิดเผยถึงผลกระทบด้านลบที่โซเชียลมีเดียอาจมีต่อสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก
“ผมมักจะพูดถึงโซเชียลมีเดียและพลังของโซเชียลมีเดียมาโดยตลอด ทั้งด้านดีและด้านร้าย ด้านร้ายที่เราพูดถึงกันก็คือสิ่งที่เด็กๆ สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน มันอาจเป็นอันตรายได้”
“แต่สิ่งที่ผมพบจากประสบการณ์ส่วนตัว โดยเฉพาะกับลูกๆ ของผม คือการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ถูกต้อง ผมสามารถใช้แพลตฟอร์มและผู้ติดตามของผมเพื่อช่วยเหลือยูนิเซฟ และมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทำให้ผู้คนตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ทั่วโลก”เขากล่าวต่อ
ส่วน เดวิด เองก็กำลัง “พยายามทำแบบเดียวกัน” กับลูกๆ ทั้งสี่คนของเขากับวิคตอเรีย ทั้ง บรู๊คลิน วัย 26 ปี โรเมโอ วัย 23 ปี ครูซ วัย 20 ปี และฮาร์เปอร์ วัย 14 ปี
“ผมพยายามทำแบบเดียวกันกับลูกๆ ของผม คือการอบรมสั่งสอนพวกเขา” เขากล่าว
จากนั้น เดวิด ก็ดูเหมือนจะยอมรับว่า บรู๊คลิน นำเรื่องดราม่าในครอบครัวของเขาไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยยอมรับว่า “ทุกคนอาจทำผิดพลาด ซึ่งเด็กๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดได้ นั่นคือวิธีที่พวกเขาเรียนรู้ นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามสอนลูกๆ ของผม”
“บางครั้งคุณก็ต้องปล่อยให้พวกเขาทำผิดพลาดบ้างเหมือนกัน” เขากล่าว