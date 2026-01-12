“บรู๊คลิน เบ็คแฮม” ตามรอยเจ้าชายแฮร์รี่ ตัดสัมพันธ์เด็ดขาดกับครอบครัว

นับเป็นการประกาศกร้าวถึงรอยร้าวในครอบครัวเบ็กแฮม เมื่อ “บรู๊คลิน” บุตรชายคนโตที่มีข่าวระหองระแรงกับครอบครัวมานานนับปี ได้ยื่นจดหมายอย่างเป็นทางการให้เดวิดและวิกตอเรียว่า ต่อจากนี้ ถ้าครอบครัวจะติดต่อเขาให้พูดคุยผ่านทางทนายเท่านั้น รวมถึงให้งดการติดต่อผ่านทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการ tag รูปภาพ หรือส่ง DM หาด้วย เรียกได้ว่าเป็นการตัดสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด
ทำเอาผู้คนที่เฝ้าจับตามองดราม่านี้ ออกมาให้ความคิดเห็นไปต่างๆ นานา ถึงสาเหตุของความแตกร้าวในครอบครัวดังอันดับหนึ่งของอังกฤษ เทียบเท่าราชวงศ์ ไม่ว่าจะโทษความจู้จี้ของพ่อแม่ ที่ไม่ยอมให้ลูกเติบโตออกจากอก บ้างก็ว่าความเยอะของวิกในฐานะแม่ผัว บางฝ่ายก็โทษสะใภ้ “นิโคล่า เพลท์ซ” ว่าเป่าหูเพราะอยากเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตบรู๊กลิน
บ้างก็โทษไปถึงเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน ว่ามีส่วนยุแยงให้ไม่ลงรอยกัน เพราะการถือหางกันคนละฝั่ง ทางเดวิดและวิกที่เข้าข้างฝั่งราชวงศ์ และลูกชายกับภรรยาที่สนิทสนมกันในฐานะเขยอเมริกันทั้งคู่ โดยก่อนหน้านี้ มีคนเห็นทั้งสองคู่นี้ แฮงก์เอาต์ ไปดินเนอร์ และมีกิจกรรมร่วมกันเพราะอยู่ในลอสแองเจลิสเหมือนกัน
แต่ไม่ว่าจะเหตุผลใดสิ่งที่ต้องยอมรับคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เปรียบดัง เดจาวู กับเรื่องราว 6 ปีก่อน เมื่อเดือนมกราคมปี 2563 ที่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกา และต้องการลดบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์ ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวฝ่ายชาย ทำเอาสื่อมวลชนเมืองผู้ดีเรียกว่า นี่เป็นภาคต่อของ เม็กซิส (Megxit) และจับตามองว่า ทางนิโคล่าจะดำเนินรอยตามเมแกนในการออกมาให้ร้ายป้ายสีครอบครัวของสามีหรือไม่
ขณะที่ ฝ่ายลูกดูท่าจะไม่อยากเกี่ยวข้องกันอีก แต่ทางฝั่งเดวิดและวิกตอเรีย แสดงออกให้เห็นอยู่ตลอดว่า ยังรักและอยากสนิทสนมกับลูกชายเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการลงรูปทิ้งท้ายปี ที่ยังรวมภาพที่มีบรู๊คลินด้วย แม้จะไม่ได้ร่วมเฟรมกันมานานเกินปีแล้ว หรือการที่วิกไปกดไลก์ไอจีของลูกชายเมื่อปลายปีที่แล้ว จนเกิดดราม่าบรู๊คลินบล็อกไอจีครอบครัวมาแล้ว
บางคนมองว่านั่นคือความรักของพ่อแม่ ที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่บางคนก็มองว่านั่นคือการพยายามควบคุมความเสียหาย และกอบกู้ภาพลักษณ์ เพราะทั้งเดวิดและวิกตอเรีย ขายภาพลักษณ์ความเป็นครอบครัวสุดสมบูรณ์แบบมานานหลายสิบปี การส่งหนังสือกฎหมายครั้งนี้ของบรู๊คลิน จึงนับเป็นหมัดน็อกที่ทำลายแบรนด์เบ็คแฮมแบบประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียว