ดราม่าบ้านเบ็กแฮมไฟลุกอีกรอบ เปิดชนวนเหตุบรู๊กลินบล๊อกไอจีพ่อแม่

กลายเป็นการคอนเฟิร์มถึงรอยร้าวแผลใหญ่ในครอบครัวเบ็กแฮม เมื่อลูกชายคนเล็ก ครูซ เบ็กแฮม ออกมาเผยว่า บรู๊กลิน พี่ชายของเขาได้บล๊อกไอจีของคนทั้งบ้าน โต้กลับข่าวลือที่ว่า เดวิด และ วิกตอเรีย ตัดหางปล่อยวัดกดเลิกติดตามไอจีของลูกชายคนโต
โดยดราม่าครั้งนี้เริ่มมาจาก ชาวเน็ตเห็นว่า ไอจีของเดวิด และ วิกตอเรีย ไม่ได้อยู่ในลิสต์ผู้ติดตามของบรู๊กลิน จึงเกิดเป็นกระแสข่าวว่า หนุ่มเบ็กและสาวพอร์ช ได้อันฟอลโลว์ แสดงถึงการตัดขาดกับลูกชายที่มีข่าวระหองระแหงมานานนับปี และพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างต่างนานา ทำให้ลูกชายคนเล็กได้ออกมาคอมเมนต์ตอบกลับในไอจีว่า
“เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง พ่อกับแม่ของผมไม่มีวันเลิกติดตามไอจีลูกๆ หรอกครับ ความจริงคือ พวกเขาโดนอีกฝ่ายบล๊อกต่างหาก และผมเองก็โดนบล๊อกเช่นกัน”
เรียกได้ว่าเป็นคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจากปากคนในครอบครัวถึงความแตกหักนี้ ที่ลากยาวมานานเกือบปีแล้ว โดยภาพการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแบบกลมเกลียวของทุกสมาชิกบ้านนี้ ต้องนับย้อนไปที่คริสต์มาสปีนี้แล้ว ส่วนในตลอดทั้งปีนี้บรู๊กลินไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ กับวันสำคัญของครอบครัวเลย
ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของทั้งเดวิดและวิกตอเรีย รวมไปถึงวันเปิดตัวสารคดีของครอบครัว วันที่เดวิดรับตำแหน่งอัศวิน วันที่ทีมฟุตบอลที่เดวิดเป็นเจ้าของได้แชมป์ ที่สำคัญในวันที่บรู๊กลินกับภรรยา นิโคล่า จัดพิธีต่ออายุคำสาบานของคู่แต่งงาน ที่เสมือนการจัดงานแต่งอีกรอบที่บ้านของนิโคล่า ที่อเมริกา ทั้งคู่ไม่ได้เชิญเดวิดและวิกตอเรีย รวมถึงญาติคนอื่นๆ ทางฝั่งเจ้าบ่าวไปเข้าร่วมด้วยเลย
งานนี้วงในเผยว่า เหตุเกิดจากการที่วิกตอเรียไปกดไลก์ในโพสต์หนึ่งของเขา ที่พูดถึงเรื่องการทำอาหาร การหมักไก่ด้วยเบียร์ และนั่นทำให้แฟนๆ ที่จับตามองทุกการเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้ พากันเข้าไปคอมเมนต์ในไอจี ว่าให้ทั้งคู่คืนดีกัน ให้เขากลับไปสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ ทำให้บรู๊กลินรู้สึกรำคาญและอยากตัดขาดในเรื่องดราม่าครอบครัวนี้ เลยตัดสินใจบล๊อกทั้งครอบครัวรวมไปถึงน้องสาวตัวน้อยอย่างฮาร์เปอร์เซเว่นด้วย
ตามข่าวว่าวิกตอเรีย ใจสลายกับเหตุการณ์นี้มาก แถมยิ่งมาเกิดหน้าก่อนเทศกาลแห่งครอบครัวอย่างคริสต์มาส ที่ปกติแล้วทั้งบ้านจะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ยิ่งตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แตกสลาย แต่เธอไม่มีทางยอมให้อะไรมาทำลายเทศกาลที่เธอโปรดปรานที่สุดนี้ได้ และจะเดินหน้าจัดปาร์ตี้คริสต์มาสให้กับคนอื่นๆ ในครอบครัวอย่างเต็มที่ต่อไป