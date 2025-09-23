เจ้าชายแฮร์รี่เตรียมส่งลูกเข้า “อีตัน” ย้อนแย้งปฏิเสธการอยู่อังกฤษ

ควันหลงจากการกลับไปเยี่ยมเยือนบ้านเกิดของ “เจ้าชายแฮร์รี่” ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากการได้เข้าพบกับพระบิดา-สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และเพื่อนฝูงคนสนิทแล้ว มีข่าวว่าพระองค์น่าจะมาเซอร์เวย์ และลงชื่อสมัครเรียนให้กับ “อาร์ชี่” บุตรชายวัย 6 ขวบ
ตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจของพระองค์ คงไม่มีอะไรชนะ “อีตัน คอลเลจ” โรงเรียนชายล้วนอันดับหนึ่งของโลก ที่พระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่า เพราะที่นี่คือโรงเรียนหรูที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเป็นสถาบันศึกษาของเหล่าสุภาพบุรุษคนดัง มาหลายยุคหลายสมัย รวมไปถึงเหล่าเชื้อพระวงศ์อังกฤษ ที่ทั้งพระองค์และเจ้าชายวิลเลียม ต่างก็จบจากสถาบันนี้เช่นกัน
อีตัน เป็นโรงเรียนประจำชายล้วนในย่านวินด์เซอร์ ก่อตั้งโดยพระเจ้าเฮนรีที่ 6 แห่งอังกฤษเมื่อปี 1983 หรือเกือบ 600 ปีมาแล้ว เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม ไปจนถึงซูเปอร์คอนเนกชั่นที่หาที่ไหนไม่ได้ เป็นสถาบันการศึกษาของนายกรัฐมนตรีอังกฤษมากถึง 18 คน แถมยังเป็นผู้นำการปกครองของประเทศอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงประเทศไทยด้วย ที่มีทั้งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 7 และอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นศิษย์เก่า
จึงไม่น่าแปลกใจที่ใครๆ ก็อยากส่งบุตรชายไปเรียน แต่ไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้าได้ง่ายๆ เพราะค่าเล่าเรียนสูงมาก บรรดานักเรียนก็ล้วนเป็นทายาทชนชั้นนำทางสังคมจากทั่วโลก การเฟ้นเลือกผู้เข้าเรียนจึงมีกฎเกณฑ์ไม่น้อย แต่สำหรับเจ้าชายอาร์ชีแล้ว ไม่น่าห่วง ด้วยโปรไฟล์จากสายเลือดสุดเลิศแล้ว การมีบิดาเป็นศิษย์เก่าก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติ ที่โรงเรียนจะใช้พิจารณา
การที่มีข่าวว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะส่งทายาทมาเรียนที่อีตัน หลายฝ่ายมองว่าย้อนแย้ง กับการปฏิเสธความเป็นราชวงศ์ และหนีไปใช้ชีวิตที่อเมริกา แถมยังเคยให้สัมภาษณ์ว่า มีความทรงจำที่ไม่ค่อยดี กับการเข้าเรียนโรงเรียนประจำ แต่ที่นี่นับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วด้านการศึกษา รวมไปถึงความเป็นส่วนตัว ที่ไม่มีโรงเรียนไหนในสหรัฐฯ เทียบเท่าได้
ที่สำคัญ แหล่งข่าววงในมองว่า ถ้าอาร์ชีเข้าเรียนที่นี่ ซึ่งเป็นที่เดียวกับเจ้าชายจอร์จ ทายาทพระองค์โตของเจ้าชายวิลเลียม อาจจะเป็นการช่วยสานสัมพันธ์ให้กับ 2 พี่น้องแห่งราชวงศ์วินเซอร์คู่นี้ ได้กลับมาคืนดีกันในอนาคตก็เป็นได้