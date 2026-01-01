ดราม่าครอบครัว "เบ็คแฮม" ปะทุ "เดวิด" ไม่ลงรูป “บรู๊กลิน” ในโพสต์สรุปปี 2025

โพสต์สรุปปี 2025 ของเดวิด เบ็คแฮม จุดกระแสดราม่าครอบครัวอีกระลอก หลังไร้เงาบรู๊กลิน ลูกชายคนโต ท่ามกลางข่าวรอยร้าวกับนิโคลา เพลต์ซ ที่ยังไม่จางหาย
ดราม่าครอบครัวเบ็คแฮมกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังเดวิด เบ็คแฮม อดีตซูเปอร์สตาร์ลูกหนัง โพสต์ภาพสรุปช่วงเวลาสำคัญของปี 2025 ลงอินสตาแกรม แต่กลับไม่มีภาพของบรู๊กลิน เบ็คแฮม ลูกชายคนโต ปรากฏอยู่เลย ท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแย้งภายในครอบครัวที่ยังไม่คลี่คลาย
โพสต์ดังกล่าวเป็นอัลบั้มภาพจำนวน 20 รูป โดยเดวิดเลือกลงภาพคู่กับภรรยา วิกตอเรีย เบ็คแฮม รวมถึงลูกอีกสามคน คือ โรมีโอ ครูซ และฮาร์เปอร์ ขณะที่บรู๊กลินกลับถูกมองข้ามอย่างชัดเจน ทั้งในภาพครอบครัวและภาพเดี่ยวที่เดวิดถ่ายกับลูก ๆ ทีละคน ยกเว้นลูกชายคนโตเพียงคนเดียว พร้อมแคปชันกล่าวถึงวันเกิดอายุครบ 50 ปี การได้รับบรรดาศักดิ์อัศวิน และความสำเร็จในฐานะเจ้าของทีม MLS ก่อนทิ้งท้ายว่าทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นได้หากไม่มีครอบครัวและทีมงาน
อย่างไรก็ตาม ประมาณ 8 ชั่วโมงหลังโพสต์ดังกล่าว เดวิดได้ลงภาพย้อนวัยของบรู๊กลินผ่าน Instagram Story พร้อมข้อความแสดงความรักต่อครอบครัวทั้งหมด ซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยกับ TMZ ว่า ความตึงเครียดระหว่างบรู๊กลิน ภรรยา นิโคลา เพลต์ซ กับเดวิดและวิกตอเรีย ยังคงอยู่ในระดับสูง ไม่มีการติดต่อหรือความพยายามปรับความเข้าใจกัน นับตั้งแต่ดราม่าในงานแต่งปี 2022 ที่ถูกมองว่าเป็นจุดแตกหักของครอบครัวเบ็คแฮมจนถึงปัจจุบัน