"รถถัง" โพสต์ไอจีเจ็บมือซ้ายจริง "ชาตรี" ยืนยัน "ซุปเปอร์เล็ก" เสียบแทน ป้องเข็มขัดคิก บ็อกซิ่ง กับ "ทาเครุ"

รถถัง จิตรเมืองนนท์ เจ้าของแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวต ONE ออกมาโพสต์อินสตาแกรมโชว์ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าตนได้รับบาดเจ็บที่มือซ้ายจากการฝึกซ้อม ขอถอนชกไฟต์พิเศษกับ ทาเครุ เซกาวา กำปั้นชาวญี่ปุ่น ในศึก ONE: 165 ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากโพสต์ของ รถถัง มีการเผยแพร่ออกไปได้ไม่นาน ล่าสุด ชาตรี ศิษย์ยอดธง บิ๊กบอสแห่งศึกวัน แชมเปียนชิพ ก็ออกมายืนยันทันทีว่า ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่9 แชมป์โลก คิก บ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต จะเข้ามาเสียบแทนโดยการชกระหว่าง ซุปเปอร์เล็ก กับ ทาเครุ นศึก ONE: 165 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลก คิก บ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ที่นักชกจากไทยถือครองอยู่อีกด้วย