"ครอว์ฟอร์ด" อำลาแบบผู้ยิ่งใหญ่ ประกาศแขวนนวมวัย 38

เทอเรนซ์ ครอว์ฟอร์ด แขวนนวมแบบช็อกวงการมวยขณะอายุ 38 ปี หลังถึงจุดสูงสุดของอาชีพ เอาชนะ ซาอูล "คาเนโล" อัลวาเรซ เดือนกันยายนที่ผ่านมา
แชมป์ 4 สถาบัน 3 รุ่นน้ำหนัก แจ้งข่าวรีไทร์ทาง โซเชียล มีเดีย พร้อมคำบรรยายสั้นๆ "อำลาอย่างผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้ว"
ครอว์ฟอร์ด จบอาชีพสถิติชนะ 42 ไฟต์รวด (31 น็อกเอาท์) ครองเข็มขัดแชมป์ตั้งแต่รุ่นไลท์เวต ถึง ซูเปอร์ มิดเดิลเวต และกลายเป็นนักมวยแชมป์ 4 สถาบัน 3 รุ่นน้ำหนัก (ไลท์เวต, เวลเตอร์เวต และ ซูเปอร์ มิดเดิลเวต) คนที่ 2 ของประวัติศาสตร์ และคนแรกของยุคเข็มขัด 4 เส้น
เจ้าของสมญา "บัด" ขึ้นสังเวียนสุดท้ายราว 3 เดือนก่อน โดยเอาชนะคะแนน อัลวาเรซ อย่างเป็นเอกฉันท์