“ครูซ เบ็คแฮม” ตอบเอง พ่อแม่ไม่ได้อันฟอลฯ “บรู๊คลิน” แต่โดนบล็อกทั้งบ้าน

ยังเป็นดรามาในครอบครัวไม่หยุดสำหรับครอบครัวที่เคยอบอุ่นและน่าอิจฉาที่สุดอย่าง “เบ็คแฮม” ที่ล่าสุดมีข่าวว่า “เดวิด - วิคตอเรีย” พ่อแม่เป็นฝ่ายเลิกติดตามอินสตาแกรมลูกชายคนโตอย่าง “บรู๊คลิน” แต่งานนี้ลูกชายคนเล็ก “ครูซ เบ็คแฮม” ขอทำหน้าที่โฆษกชี้แจงเองว่าพี่ชายต่างหากที่เป็นคนบล็อกและทิ้งทุกคนในครอบครัว
ครูซ เบ็คแฮม ลูกชายคนเล็กวัย 20 ปี ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าพ่อแม่ของเขา เซอร์เดวิด และ เลดีวิคตอเรีย เบ็คแฮม เลิกติดตาม บรู๊คลิน พี่ชายวัย 26 ปีของเขาบนอินสตาแกรม โดยระบุว่า “ไม่เป็นความจริง”
โดยแชร์ภาพหน้าจอของบทความเกี่ยวกับเรื่องที่ เดวิดและ วิคตอเรีย เลิกติดตามบรู๊คลิน บนอินสตาแกรมสตอรี่ของเขา พร้อมเขียนว่า “ไม่เป็นความจริง พ่อแม่ของผมไม่มีทางเลิกติดตามลูกชายของพวกเขาหรอก... มาทำความเข้าใจข้อเท็จจริงให้ถูกต้องกันเถอะ พวกเขาตื่นมาแล้วพบว่าบัญชีของพวกเขาถูกบล็อก... และผมก็เช่นกัน”
นอกจากนี้ เดวิด วัย 50 ปี และวิคตอเรีย วัย 51 ปี ไม่ได้ติดตาม นิโคลา เพลท์ซ เบ็คแฮม ภรรยาวัย 30 ปีของ บรู๊คลิน ในอินสตาแกรมและชื่อของพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อคนที่เธอติดตามด้วย
เชื่อกันว่าความบาดหมางในครอบครัวเริ่มขึ้นหลังจากที่ บรู๊คลิน และ นิโคลา แต่งงานกันในปี 2022 ที่มีข่าวลือว่า วิคตอเรีย แย่งซีนสำคัญในงานแต่งงานจนฝ่ายเจ้าสาวถึงกับหลบไปร้องไห้ นอกจากนั้นมีข่าวลือว่า โรเมโอ น้องชายยังคบหากับ คิม เทอร์นบูล แฟนเก่าของ บรู๊คลิน ซึ่งเขาเคยคัดค้านน้องชายและครอบครัวแต่ก็ลงเอยด้วยการมีปัญหา อย่างไรก็ตามทั้ง ครูซ และ คิม ได้ออกมาปฏิเสธข่าวว่าเป็นการเข้าใจผิด และในเดือน พ.ค.ทั้ง บรู๊คลิน และ นิโคลา ไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดครบรอบ 50 ปีของ เดวิด ที่ลอนดอน ซึ่งมีภรรยาและลูกๆ คนอื่นๆ ของเขา ได้แก่ โรเมโอ วัย 23 ปี ครูซ วัย 20 ปีและฮาร์เปอร์ วัย 14 ปี ไปร่วมงานด้วย
ในเดือนเดียวกันนั้น บรู๊คลิน ได้แชร์วิดีโอของตัวเองและ นิโคลา ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่าเขาจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะ “เลือกเธอเสมอ”
ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ครูซ ได้แชร์ภาพครอบครัวและเขียนว่า “พ่อกับแม่ ผมรักพวกคุณมากกว่าสิ่งใดๆ พวกคุณให้กำเนิดพวกเราและดูแลพวกเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมบอกไม่ได้เลยว่าพวกเราโชคดีแค่ไหนที่มีพวกคุณอยู่ในชีวิต”
ในเดือน ต.ค. วิคตอเรียได้เปรยถึงความยากลำบากเมื่อเธอสะท้อนให้เห็นว่าการคืนดีกันของ เลียม และ โนเอล กัลลาเกอร์ สองสมาชิกวงโอเอซิสที่ทะเลาะกันมายาวนานจนตัดขาดกันไปและเพิ่งมาจับมือคืนดีทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกัน น่าจะทำให้แม่ของพวกเขา “มีความสุขมาก”
เธอให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Sunday Times Culture ว่า “ฉันคิดว่าคุณแม่ของพวกเขาคงมีความสุขมาก ๆมันคงยากลำบากสำหรับคุณแม่มาก ๆ ที่ลูกชายทั้งสองคนไม่ได้คุยกันมานานหลายปี และในฐานะคุณแม่คนหนึ่ง ฉันคิดว่า...เธอคงรู้สึกมีความสุขมากที่เห็นลูกชายทั้งสองคนเข้ากันได้ดี”
วิคตอเรียมีความสุขที่เธอและเดวิด “สนิทกับลูก ๆ มาก” แต่ที่น่าสังเกตคือเธอไม่ได้เอ่ยถึงลูกชายคนโตของเธอในการให้สัมภาษณ์เลย
เธอกล่าวว่า “ฮาร์เปอร์อายุ 14 ปี ดังนั้นเธอยังอาศัยอยู่ที่บ้าน เช่นเดียวกับ ครูซ ที่อายุ 20 ปี ฉันเจอพวกเขาทั้งสองคนทุกวัน ส่วน โรมิโอ ไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้าน ดังนั้นฉันจึงเจอเขาน้อยลงหน่อย”
บรู๊คลินเพิ่งยืนยันว่าเขาไม่สนใจ “เรื่องไร้สาระ” ที่คนอื่นพูดถึงเขา
ขณะให้สัมภาษณ์ในงาน Ryder Cup Celebrity All-Star Match ที่นิวยอร์ก เขาบอกกับ Daily Mail ว่า “จะมีคนพูดเรื่องลบๆ อยู่เสมอ แต่ผมมีภรรยาที่คอยสนับสนุนผมมากๆ ผมกับเธอ เราต่างก็ทำในสิ่งที่เราต้องทำ เราก้มหน้าก้มตาทำงาน และเราก็มีความสุข ทุกคนย่อมพูดเรื่องไร้สาระอยู่เสมอ ผมก็แค่พยายามทำในสิ่งที่ผมอยากทำ เล่นกอล์ฟกับเพื่อนๆ สนุกดี”