“วิคตอเรีย เบ็คแฮม” บอกบ้านไม่รวย ชนชั้นแรงงาน เคยถือหลุยส์ วิตตอง ปลอม จนดีไซเนอร์ต้องส่งของแท้มาให้

“วิคตอเรีย เบ็คแฮม” สมาชิกวง Spice Girls ที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นคุณหนูบ้านรวย แต่เจ้าตัวกลับเสียหน้าเมื่อเคยโดนจับได้ว่าใช้ Louis Vuitton ปลอม จนดีไซเนอร์ต้องส่งของจริงมาให้
ย้อนกลับไปเมื่อยุค 2000 วิคตอเรีย เบ็คแฮม ที่ตอนนั้นถือเป็นหญิงสาวที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่ง เพราะนอกจากตนเองจะเป็นนักร้องจากวงเกิร์ลกรุ๊ปดังแล้ว ยังออกเดตกับ เดวิด เบ็คแฮม นักฟุตบอลชื่อดังด้วย
ในเวลานั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอโดนวิจารณ์อย่างหนักเพราะเธอเคยเดินถือกระเป๋า Louis Vuitton รุ่น Graffiti Alma เดินช้อปปิ้งกับสามีอย่าง เดวิด เบ็คแฮม แต่เวลานั้น มาร์ค จาคอบส์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์ในขณะนั้น รู้ได้ทันทีจากรูปถ่ายว่าเป็นของก๊อปปี้ จึงเสนอตัวส่งกระเป๋าใบจริงให้เธอ
วิคตอเรีย ได้ไปออกรายการพอดแคสต์ Call Her Daddy พร้อมรำลึกความหลังเมื่อครั้งเป็นสมาชิกวง Spice Girls พร้อมพูดถึงรูปถ่ายกับกระเป๋าหลุยส์ฯว่า
“นี่ไม่ใช่กระเป๋า Louis Vuitton ของแท้ มันเป็นของปลอม และ มาร์คทจาคอบส์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Louis Vuitton เวลานั่นได้ติดต่อฉันมาเมื่อเขาเห็นภาพนี้ เขาบอกว่า 'ผมจะส่งของจริงให้คุณเพราะนี่มันคือการดูถูกกันชัดๆ' คือมันไม่ได้หรูหราอย่างที่คุณคิด"
วิกตอเรียยอมรับว่าเธอกำลังพยายาม "รักษาชื่อเสียง" ในช่วงเวลาที่อาชีพนักร้องของเธอจบลงแล้ว และขณะเดียวกันเธอยังไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในโลกแฟชั่นมากนัก
“นั่นคือฉัน นั่นคือฉันตอนที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้รู้สึกมั่นใจอะไรเลย และนั่นคือวิธีที่ทำให้ฉันยังดังอยู่ ยังมีคนพูดถึงฉันอยู่ นั่นคือวิธีที่ฉันแสดงออก เพราะฉันไม่มีช่องทางในการสร้างสรรค์อย่างที่ฉันมีตอนนี้ หรือตอนที่ฉันอยู่ในวง Spice Girls"
ในขณะที่เธอต้องใช้กระเป๋าถือปลอม ดีไซเนอร์ดังวัย 51 ปีคนนี้ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นอีกต่อไปแล้ว ต้องขอบคุณสามีผู้ใจดีของเธอ
“ภาษารักของ เดวิด คือของขวัญ ไม่จำเป็นต้องเป็นของแพง แต่นั่นคือวิธีที่เขาแสดงความรัก และนั่นคือวิธีที่เขารู้สึกถึงความรัก เขาให้ของขวัญดีๆ กับฉัน แล้วฉันก็บอกเขาว่าเขายอดเยี่ยมมาก นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมีกระเป๋าถือเยอะแยะเลย พูดจริงๆค่ะ“
นอกจากนั้นเธอยังยืนยันจุดยืนเดิมว่าเธอไม่ใช่คุณหนูไฮโซบ้านรวย หลังเคยโดนสื่อเปิดเผยว่าพ่อเธอมักจะรับ-ส่งเธอด้วยรถโรลส์-รอยซ์อยู่เสมอ จนทำให้เธอเป็นจุดสนใจและถูกพูดถึงว่าบ้านเธอร่ำรวยแค่ไหน ซึ่งเธอได้ยืนกรานปฏิเสธพร้อมบอกว่าเป็นคนธรรมดาจากครอบครัวชั้นแรงงานเท่านั้น
“ฉันไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีสิทธิพิเศษอะไรเป็นพิเศษ พ่อแม่ของฉันเป็นชนชั้นแรงงาน พ่อของฉันเป็นผู้ประกอบการตัวจริง พ่อของฉันเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองและทำงานหนักมาก และในช่วงทศวรรษที่ 80 ก็มีช่วงรุ่งเรือง พ่อของฉันก็ทำเงินได้มากมาย ดังนั้นสิ่งแรกที่เขาทำคือ เขาไปซื้อรถโรลส์-รอยซ์คันนั้น"