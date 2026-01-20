"มดดำ คชาภา" พวงมาลัยล้นคอลงพื้นที่บึงกาฬ-หนองคาย ช่วยหาเสียง

“มดดำ” ช่วย มลฤดี จันทร์แดง ผู้สมัคร เขต2 เบอร์ 2 บึงกาฬ และ ชนก จันทาทอง ผู้สมัคร เขต 2 เบอร์ 1 หนองคาย ชูนโยบายสอดคล้องคนในพื้นที่ พัฒนาจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประกันกำไรพืชผลการเกษตร คนไทยไร้จน
“มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ดร.รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา ผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย นางสาวชนก จันทาทอง ผู้สมัครสส. เขต 2 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่หาเสียงช่วยนางสาวมลฤดี จันทร์แดง ผู้สมัคร สส.เขต2 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2 จังหวัดบึงกาฬ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนมารับฟังการปราศรัย ของนายคชาภา และผู้สมัคร จำนวนมาก พร้อมกับขอถ่ายเซลฟี่ มอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองจนล้นคอ
มดดำ คชาภา ปราศรัยขอคะแนนเสียงให้กับนางสาวมลฤดี ได้เข้าไปทำงานในสภาฯ แก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดี พร้อมกับชูนโยบายที่สอดคล้องกับคนในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่ทางผ่านอีกต่อไป และทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพจากการท่องเที่ยว โดยลูกหลานไม่ต้องเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่
ขณะเดียวกันมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกร ราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดบึงกาฬ โดยมีการนำเข้ามาปลูกในช่วงที่นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี สร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้มีนโยบายยกเครื่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วย AI ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยต่อยอดจากอดีตจนประสบความสำเร็จ รวมถึงนโยบาย 70:30 รัฐออกให้ 70 %ประชาชนจ่าย 30% เป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของทุกครอบครัว ,ประกันกำไรพืชผลการเกษตรให้ 30% ,นโยบายหวยเกษียณ ที่ได้ผลักดันไปก่อนหน้านี้แล้ว
“พรรคเพื่อไทยยังมีนโยบายด้านการศึกษาที่จะต้องดีขึ้น จึงขอโอกาสให้ผู้สมัครของพรรค นางสาวมลฤดี ได้เข้าไปทำงานผลักดันนโยบาย เพราะเขาอยากเห็นลูก หลาน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอนาคตที่ดี และแม้ นางสาวมลฤดี เคยเป็นอดีตนักมวยหญิงของไทย เป็นพยาบาล การเข้ามาสู่สนามการเมืองไม่มีแบล็คหนุนหลัง แต่ตอนนี้แบล็คของนางสาวมลฤดีคือการได้รับใช้ประชาชน” มดดำ คชาภา กล่าว