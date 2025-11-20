“มดดำ” เผย “ดาด้า” รู้อะไรบางอย่าง เช็กกับ “นานา” แล้ว ขอโทษสังคม ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง

กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตา ว่าดาราตัวแม่เบี้ยวเงิน 400 ล้านจะหมายถึงใคร โดยตอนนี้สังคมส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ “นานา ไรบีนา”
ล่าสุด “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้เผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่ระบุว่า ก่อนหน้านี้ที่ “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” ออกมาปกป้องนานาในรายการแฉ และยืนยันว่าข่าวดังกล่าวมั่วแน่นอน ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษแล้ว เผยรู้อะไรบางอย่างจึงไปเช็กกับนานา และยอมรับว่าตนเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
“ตอนนี้ก็รอนานาออกมาพูด ก่อนหน้านี้ดาด้าก็ออกมาพูด เหมือนกับบางเรื่องนางก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง เหมือนนางไปรู้อะไรมาแล้ว วันนี้ฉันถามด้า ก่อนเข้ารายการ ถามว่าคุยกับนานาหรือยัง ด้าบอกคุยแล้ว นางก็ไปไลฟ์สดของนาง ก็เลยพูดว่าบางเรื่องนางก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง สิ่งที่นางพูดเมื่อคืนคือสิ่งที่นางรู้เบื้องต้นว่าเป็นแบบนี้ๆ แต่พอวันนึงนางรู้อะไรบางอย่าง ก็ไปเช็กกับนานา นางก็เลยออกมาพูดอีกแบบนึง
เป็นการขอโทษ ไม่ได้เป็นการแก้ตัวนะ ขอโทษว่าบางทีการสื่อสารตอนแรก ข้อมูลที่นางได้รับมาตอนแรกมีแค่นี้ พอวันนึงนางไปรับรู้ความจริงมาปุ๊บ อ้าว มันเป็นอย่างนี้เหรอวะ เอาง่ายๆ ก็กลายเป็นกระแสที่คนอยากรู้มากๆ ตอนนี้คนพุ่งเป้าไปกับนานา ไรบีนา ปมเบี้ยวเงินเพื่อน ยอด 400 ล้าน อย่างที่บอก ตัดวุ้นเส้นไปเถอะอย่าไปยุ่งกับนางเลย วุ้นเป็นดาราประวัติดี เป็นคนนิสัยดี”