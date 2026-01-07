หนุ่มสาว 90 มาตรึม!แห่จิกาแฟ “ค่าเฟ่ย้อนวันวาน”กลางเมืองพะเยา ยลของโบราณเป็นพันๆชิ้น

พะเยา – ซองแฟ้บ-กล่องเปา-กระป๋องแฮค-โปสเตอร์หนัง ฯลฯ มีหมด อารมณ์วัยรุ่นยุค 90 มาเต็ม..พายลคาเฟ่ย้อนวันวาน กลางเมืองพะเยา ที่สาว 90 ขนของโบราณที่สะสมมาเป็นพันๆชิ้น ตกแต่งเป็นซุ้มให้เดินชม จิบกาแฟ ถ่ายเซลฟี่
กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดพะเยาที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและชาวโซเชียล สำหรับร้านกาแฟ..”ย้อนเวลาคาเฟ่” ร้านกาแฟสไตล์วินเทจที่นำของเก่า ของสะสมยุค 90 กว่าหนึ่งพันชิ้น มาจัดตกแต่งเป็นซุ้ม ๆ ให้ลูกค้าได้เดินชม นั่งจิบกาแฟ และถ่ายภาพเช็กอินราวกับย้อนเวลากลับไปในอดีต
นางวราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าของร้านกาแฟย้อนเวลาคาเฟ่ เลขที่ 151 หมู่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เริ่มสะสมของเก่ามาตั้งแต่สมัยวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หนัง นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในชีวิตประจำวัน และของจิปาถะต่าง ๆ ในยุค 90 สะสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จนมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
ต่อมาจึงเกิดแนวคิดนำพื้นที่ภายในบ้านมาปรับเป็นร้านกาแฟ พร้อมจัดแสดงของสะสมทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ โดยออกแบบการจัดวางเป็นลักษณะซุ้มของเก่า ตั้งแต่บริเวณทางเข้าหน้าร้าน ไล่เรียงไปจนถึงด้านใน รวมเกือบ 10 ซุ้ม เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถเดินชมของโบราณที่ยังอยู่ในสภาพดี
ซึ่งของหลายชิ้นหาดูได้ยากและบางชิ้นบางคนแทบไม่เคยเห็นมาก่อน เพื่อให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับการเดินชมของสะสมระหว่างรอเครื่องดื่ม พร้อมถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ทำให้ร้านแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินยอดนิยมของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศย้อนวันวาน
นอกจากนี้ ภายในร้านยังมีบริการกาแฟสด ขนมเค้ก เครื่องดื่มเย็นหลากหลายเมนู รวมถึงอาหารว่างไว้คอยบริการ สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย อบอุ่น เป็นกันเอง เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อน พูดคุย และดื่มด่ำกลิ่นอายความทรงจำในอดีต
ทั้งนี้ กาแฟย้อนเวลาคาเฟ่ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำของเก่ามาสร้างมูลค่า เพิ่มสีสันด้านการท่องเที่ยวเมืองพะเยาได้อีกทาง