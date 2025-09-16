(คลิป)เหมือนซูปตาร์! "แม่ทัพกุ้ง" พบ นศ.มข.ยันทหารเขมรทิ้งฐานเพราะรุกล้ำแดนไทย กลัวโดนยิง โดรนยังบินว่อนเป็นเรื่องปกติ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ศูนย์ประชุม ม.ขอนแก่นแทบแตก แม่ทัพภาค 2 ฟีเวอร์ไม่ต่างดาราดัง นักเรียน-นักศึกษาร่วม 5,000 คนแห่ฟังบรรยายประเด็นเด็ด "การส่งเสริมพลังเยาวชน สร้างความมั่นคงแห่งชาติ” ยันกรณีพบข้อมูลทหารเขมรทิ้งฐานเป็นเพราะล้ำเขตแดนไทย และตนเคยสั่งว่าให้ยิงได้ทันที ส่วนยังตรวจพบโดรนเป็นจำนวนมากนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 13.30 น.วันนี้( 16 ก.ย.) ที่หอประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ส่งเสริมพลังเยาวชน สร้างความมั่นคงแห่งชาติ” โดยมีนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่กว่า 5,000 คนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังแน่นหอประชุม
ทั้งนี้ บรรยากาศในศูนย์ประชุมฯ คึกคักตั้งแต่ก่อนเที่ยง นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทยอยเดินทางมาจับจองที่นั่งกันล่วงหน้าหลายชั่วโมง และทันทีที่แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาถึง ก็ได้รับเสียงเชียร์เสียงปรบมือจากเยาวชนเสียงดังกึกก้อง หลายคนรุมล้อมเข้ามาขอถ่ายเซลฟี่ ซึ่ง พลโท บุญสิน เองก็ยิ้มแย้มทักทายอย่างเป็นกันเอง
ระหว่างการบรรยายช่วงหนึ่ง พลโทบุญสิน กล่าวถึงกรณีที่ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร เปิดเผยในรายการ “เรื่องใหญ่ Live Talk” ว่า ฐานทหารกัมพูชาที่ติดแนวชายแดนไทยหลายแห่งเริ่มว่างเปล่าเหมือนถูกถอนกำลังไปเองนับสิบฐาน โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า การถอนกำลังดังกล่าวอาจมีหลายเหตุผล บางพื้นที่ทหารกัมพูชาอาจรุกล้ำเข้ามา จึงถอยร่นออกไป หรือบางแห่งเป็นหน้าผาที่ไม่มีประโยชน์ต่อการตั้งฐาน เมื่อเขาถอย ทหารไทยก็ต้องรุกเข้าไปควบคุมพื้นที่คืนมา
ผู้สื่อข่าวยังถามถึงกรณีที่กัมพูชาถอนกำลัง เป็นผลมาจากการที่แม่ทัพเคยประกาศว่าหากรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย ให้ยิงได้เลยหรือไม่ พลโท บุญสิน กล่าวยืนยันว่า “ใช่ หากล้ำเข้ามา ก็ให้ยิงได้ทันที"
ขณะที่ประเด็นการใช้รองเท้ากันระเบิด แม่ทัพเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องประเมินความเหมาะสมในสนามจริงก่อน ทั้งด้านความทนทานต่อแรงระเบิดและการใช้งานจริง แม้ราคาพอรับได้ แต่สิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้กำลังพลบาดเจ็บ และถือเป็นนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยเอง
สำหรับกรณีที่ทุกวันนี้ยังมีการตรวจพบโดรนจากฝั่งกัมพูชา แม่ทัพฯ ระบุว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้ว และเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ นางมาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกมาเรียกร้องให้ไทยหยุดบิดเบือนข้อมูล เรื่องการตรวจพบโดรน แม่ทัพฯ ตอบอย่างชัดเจนว่า “เชื่อเค้าเหรอ ผมยังไม่เชื่อเลย”