เผยจุดยืน เสธ.กองทัพไทย เขมรถอนกลับทุกอย่างสงบ ชี้คุยเรื่องเปิดด่านไม่มีประโยชน์

"พล.อ.มนัส" เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ย้ำจุดยืนฝ่ายกัมพูชาต้องถอนทหารกลับ ทุกอย่างสงบ คุยเรื่องเปิดด่านไม่มีประโยชน์ ชี้เขมรเคลื่อนย้ายอาวุธมาก่อน ย้ำว่าไทยไม่เคยรุกราน ถ้าจริงใจต้องตกลงกันได้
วันนี้ (11 ก.ย.) เฟซบุ๊ก "กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters" เผยแพร่วีดีโอคลิประหว่างที่ พล.อ.มนัส จันดี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวในระหว่างลงพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณยอดภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ความตอนหนึ่งระบุว่า "คือมันก็รู้ว่าเรา (ทหารไทย) ยึดได้ แต่มัน (ทหารกัมพูชา) ก็โกหกประชาชนมันไปเรื่อย เราก็รู้" และว่า "และหวังว่าเจบีซี (คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา) เขาจะปฎิบัติตามนั้น ไม่อยากจะให้มันเป็นแค่เอกสาร แล้วก็เซ็นออกมา แล้วก็เป็นแค่ข้อความ เสร็จแล้วไม่ได้ทำตามนั้นเลย"
พล.อ.มนัส กล่าวว่า "เขมรเป็นคนเคลื่อนย้ายอาวุธมาก่อน เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแสดงความจริงใจ แล้วเราไม่เคยรุกราน ถอนกลับไปแค่นั้นแหละ ถ้าคุยกันรู้เรื่อง แสดงความจริงใจด้วยการถอนกำลังกลับ เราให้คำมั่นว่าเราไม่ไปไล่ติดตามมัน เราไม่ได้ไปรุกไปอะไรหรอก ก็แค่มันถอนกำลังกลับ ทุกอย่างก็จะอยู่ด้วยความสงบ ก็แค่นั้น แต่ถ้ามันไม่ถอนกำลังกลับ อย่างอื่นก็ไม่ควรจะมาพูดกัน เปิดด่านปิดด่านอะไรไม่รู้ ไม่มีประโยชน์ ถ้ามันไม่แสดงความจริงใจต่อกัน"
โดยเฟซบุ๊กดังกล่าวระบุข้อความว่า "เสนาธิการทหาร ย้ำ เขมรเป็นฝ่ายเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์มาก่อน ขอย้ำว่าไทยไม่เคยรุกราน หากเขมรต้องการแสดงความจริงใจ ควรยืนอยู่บนกฎกติกาที่ตกลงร่วมกันได้ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน #ความจริงต้องชัดเจน #สันติภาพยั่งยืน"