“เสธเบิร์ด” ลั่นกองทัพไทย พร้อมดำเนินการตามสิทธิ์หากเขมรไม่แก้ปัญหารุกล้ำบ้านหนองหญ้าแก้ว

สระแก้ว- “เสธเบิร์ด” ลั่นกองทัพไทยพร้อมดำเนินการตามสิทธิ์ หากกัมพูชาไม่แก้ปัญหารุกล้ำบ้านหนองหญ้าแก้ว จี้ 2พ่อลูกตระกูลฮุน ดูแลประชาชน ยันมีการปลูกบ้านเรือนรุกล้ำเขตไทย 18 หลังคาเรือน ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างชัดเจน ขณะที่กลุ่มคนไทยผู้รักชาติได้ทยอยเดินทางมารวมตัวบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน กว่า 600 คนแล้ว
เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ ( 26 ส.ค.) พล.อ. มนัส จันดี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ และพล
.ต.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณจุดตรวจ ส.34 บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านเตรยจัน ต.ห้า อ.โอจโร จ.บันเตียเมียนเจย
โดยมี พ.อ.ปฏิวัติ เฟื่องประพัฒน์ รองผู้บัญชาการ กองกำลังบูรพา พร้อมด้วย พ.อ. ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองกำลังบูรพา นำคณะเข้าตรวจสอบพื้นที่จริง และพบว่ามีชาวกัมพูชา สร้างบ้านเรือนรุกล้ำเข้ามาในเขตไทยจำนวน 18 หลังคาเรือน ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ คณะเสนาธิการทหาร ยืนยันว่าจะนำปัญหาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เพื่อให้รัฐบาลกัมพูชาดำเนินการแก้ไขและรับผิดชอบต่อประชาชนของตนเอง หากไม่ดำเนินการ ไทยมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะขับไล่ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ตามหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรม
พล.ต. วันชนะ เผยว่าเขตแดนดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศเคยตกลงกันไว้ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU 2543) ซึ่งชี้ชัดว่าฝ่ายกัมพูชา มีการรุกล้ำเข้ามาในเขตไทย จึงขอเรียกร้องให้ นายฮุนเซ็น และฮุนเนต ผู้นำกัมพูชา เข้ามาดูแลประชาชนของตัวเองโดยเร็ว
ส่วนกรณีที่มีมวลชนเขมร รวมถึงกลุ่มเปราะบางและเด็ก ออกมาชุมนุมประท้วงให้ฝ่ายไทยรื้อถอนลวดหนาม โดยอ้างว่า ไทย ไม่ปฏิบัติตาม MOU 43 นั้นเชื่อว่าประชาชนเขมร อาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชาที่ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ชัดเจน
ขณะที่ในช่วงบ่าย คณะเสนาธิการทหาร ยังได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจาน ร่วมกับคณะ IOT เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
มวลชนคนรักชาติ ยังเดินทางมาบ้านหนองจาน อ.โคกสูง อย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลา 15.00 น.ที่ผ่านมากลุ่มคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดิน ยังคงทยอยเดินทางมาสมทบที่บริเวณ ชายแดนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว อย่างต่อเนื่อง จนทำให้คณะนี้มีชาวไทยที่อยู่บริเวณดังกล่าวไม่น้อยกว่า 600 คนแล้ว โดยทั้งหมดยืนยันว่าต้องการแสดงจุดยืนปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้ชาวเขมรได้เห็น และยังร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เสียงกึกก้องไปจนถึงฝั่งกัมพูชา
ขณะชาวบ้านในพื้นที่ได้พากันนำทั้งน้ำและอาหาร มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ตรึงกำลังอยู่แนวชายแดน เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของประเทศ
โดยว่าคาดว่าทั้งชาวบ้าน และกลุ่มคนไทย จะปักหลักอยู่ยาวตลอดคืน โดยมีบางส่วนเตรียมทำอาหารปรุงสุกให้กับทหารแนวหน้า สร้างบรรยากาศอบอุ่นอีกด้วย