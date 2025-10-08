“ซิดนีย์ สวีนนีย์” สลัดลุคสาวอึ๋มเซ็กซี่ ฝึกมวย 3 เดือนรับบทนักชกดัง

เรียกได้ว่าพลิกบทบาทครั้งสำคัญของ “ซิดนีย์ สวีนนีย์” นักแสดงสาวชื่อดังเลยทีเดียว ที่ต้องสลัดลุคสาวสวยหุ่นอึ๋ม มารับบทนักมวยหญิงในตำนาน “คริสตี มาร์ติน”
ตามรายงานระบุว่า ซิดนีย์ สวีนนีย์ นักแสดงสาววัย 28 ปี ต้องฝึกมวยถึง 3 เดือนเพื่อมารับบท คริสตี มาร์ติน นักมวยหญิง โดย ซิดนีย์ ต้องปรับเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายเพื่อให้สมบทบาท
เจ้าตัวได้เผยความรู้สึกขณะร่วมงาน Hamptons International Film Festival โดยระบุว่า
“ทุกเช้าฉันจะยกน้ำหนัก 1 ชั่วโมง จากนั้นก็ไปชกมวย 3 ชั่วโมง แล้วก็ยกน้ำหนักอีก 1 ชั่วโมงตอนกลางคืน ฉันทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลา 3 เดือนกับนักโภชนาการ กินอาหาร โปรตีนเชค และอาหารเสริมเยอะมาก ในช่วงเวลานั้น น้ำหนักฉันเพิ่มขึ้นประมาณ 35 ปอนด์ (15.8 กิโลกรัม)”
ซิดนีย์ ยังได้พูดถึง คริสตี ที่มีส่วนร่วมอย่างมากกับการแสดงของเธอในครั้งนี้ โดยระบุว่าระหว่างการถ่ายทำ รู้สึกได้ว่าการมีเธออยู่เคียงข้างนั้นมีค่าอย่างยิ่ง ในช่วงที่เธอเองก็มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดบทบาทนักมวยคนนี้ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุด
“เธอกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันไปเลย การมีเธออยู่เคียงข้างเราเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังมาก
ฉันไม่เคยให้คนที่ฉันแสดงเป็นเขามานั่งดูฉันเลย คุณไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่ แต่พอทุกอย่างดำเนินไป ฉันก็แค่อยากให้เธออยู่ตรงนั้นกับฉันตลอดเวลา เพราะฉันสามารถศึกษาเธอ ฟังเธอ และรับฟังความคิดเห็นของเธอได้ทุกเมื่อที่ฉันต้องการ
ฉันพยายามปลดปล่อยตัวเองทุกอย่างเพื่อให้สมกับบทบาทนี้ ดังนั้นฉันจึงพยายามไม่นำเรื่องของตัวเองไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา แต่จริงๆ แล้วฉันเองก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจาก คริสตี จนนำมาปรับใช้กับชีวิตตัวเอง”
ซิดนีย์ ยังได้เผยว่าเธอตั้งใจที่จะไม่ใช้ตัวแสดงแทนในฉากชกมวยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์
“ทุกฉากต่อสู้ที่คุณเห็น เราต่อยกันจริงๆ เราทุ่มกันสุดตัว ฉันเชื่อมาตลอดว่าคุณจะทำให้มันดูสมจริงไม่ได้ ถ้าใช้ตัวแสดงแทน หรือแกล้งทำเป็นโดนต่อย”
คริสตี มาร์ติน กลายเป็นนักมวยหญิงที่โด่งดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษ 1990 และเธอยังตกเป็นเหยื่อพยายามฆ่าโดย เจมส์ มาร์ติน สามีผู้ทำร้ายร่างกายเธอในปี 2010
ซิดนีย์ รู้สึกตกใจที่เรื่องราวของเธอไม่ได้รับการบอกเล่าในระดับโลก เธอให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vanity Fair ระบุว่า
“ฉันตะลึงมากที่เรื่องราวของเธอไม่ได้เป็นที่รู้จักในระดับโลกมากนัก เพราะเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีเรื่องราวน่าสะเทือนใจและสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดที่ฉันเคยพบมาตลอดชีวิต”