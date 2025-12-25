“แม่ณิชา” เดือดไม่แพ้ลูก! ฟาดข่าวมั่วลูกสาวรีเทิร์นแฟนเก่า ขู่เตรียมตัวเลย อย่าบอกว่ามือลั่น

กรณี “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” ถูกตีข่าวเป็นนางเอกดังมาก รีเทิร์นแฟนเก่า โดยเรื่องเริ่มจาก “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ใบ้แบบพูดชื่อในรายการข่าวใส่ไข่ ก่อนถูกเพจต่างๆ นำไปรายงานต่อ จนมีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์เป็นจำนวนมาก ถึงขั้นณิชาปรี๊ดแตก แคปภาพจากเพจท่านเปา และมนุษย์ตุ๊ดมาโพสต์ในสตอรี่ ฟาดมั่ว ทำไมต้องลากตนไปเกี่ยวข้องด้วย ปล่อยตนให้หลุดพ้นไปเสียที นอกจากนี้ได้เผยแถลงการณ์ของบริษัท ที่ระบุว่าให้ลบโพสต์ และขอโทษ เพราะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ อาชีพการงาน หากไม่ทำจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน “แม่ยุ้ย” แม่ของณิชา เดือดปุดๆ ไม่แพ้ลูกสาว ได้รีโพสต์สตอรี่ของณิชา ฟาดเดือดว่า “มั่ว !! แบบสุดมากกก เตรียมตัวเลยนะ อย่าบอกว่ามือลั่น” รวมทั้ง “ บางทีก็เหนื่อยหน่ายนะ”
ต่อมาเพจมนุษย์ตุ๊ด และท่านเปา ได้ลบโพสต์เก่า พร้อมขอโทษณิชา ที่ได้รับผลกระทบ ต่อไปจะระมัดระวังในการรายงานข่าวให้มากกว่านี้