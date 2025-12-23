เผยคำใบ้? นางเอกดังมากกกก คืนดีแฟนเก่า ให้จับตาเตรียมสวีตทริปญี่ปุ่น

ทำเอาชาวเน็ตหูผึ่ง หลัง “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” และ “เต็นท์ วศิน” เผยกลางรายการตกมันส์บันเทิง ระบุว่าแหล่งข่าววงในสุด Exclusive ได้เผยว่าตอนนี้นางเอกสาวดีกรี “ดังมากกกกก” กำลังมีสัญญาณดีๆ ว่าจะหวนกลับไปคืนดีกับ “แฟนเก่า” และให้จำไว้ว่าเราเป็นคนเปิดเรื่องนี้ ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
บุ๋มเผยว่าข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข่าวเล่าว่าตอนนี้นางเอกคนดัง ดังมากกกกก (ลากเสียงยาว) คืนดีกับแฟนเก่า แต่คืนดีเลเวลไหนไม่รู้ แต่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ เพราะเราก็รอมานาน ว่าจะมีใครมาดูแลหัวใจอีกไหม ซึ่งเต็นท์ขออีกว่าดังมากแค่ไหน บุ๋มลากยาวคำว่าดังมากกกก ถ้าเป็นคนทั่วไปคืนดีกับแฟน ก็คงไม่ได้เป็นข่าวขนาดนี้
เต็นท์เผยนิยามคำเดียวง่ายๆ คำว่ามากลากยาว คือนางเอกซูเปอร์สตาร์ ตนคิดของตนคนเดียว แต่ดังไปหน่อย เวลาข่าวเขียนว่านางเอกดังคืนดีแฟน สมมติแค่นางเอกก็เฉยๆ แต่นางเอกดังมากกกก เท่ากับซูเปอร์สตาร์ กำลังคืนดีกับแฟน ตนไม่อยากเล่าเลย ที่ตนคิดของตนไปเอง นางเอกดังมากระดับซูเปอร์สตาร์ เขามีแผน เหมือนฝ่ายชายอดีตแฟน จะชวนเขาไปเที่ยวญี่ปุ่น เป็นทริปขอคืนดี ทีนี้เหมือนมันสอดคล้องกันในบางเรื่อง นางเอกดังมากเพิ่งไปลองชุดไปญี่ปุ่นหรือเปล่า ให้ลองไปหาเอาเอง
บุ๋มเสริมฉันเพิ่งเห็นคลิปเขา เต็นท์บอกเขาดังถล่มทลาย แต่เป็นเรื่องราวดีๆ เขากำลังจะคืนดีกัน ไปส่องดูสิ แต่มีการลือกันอีกว่าเขาคืนดีกันแล้วก่อนไปญี่ปุ่น ก็จับตาดู ก่อนไปญี่ปุ่น ทริปไปญี่ปุ่นเป็นทริปอย่างอื่นหรือเปล่า บุ๋มเสริม ไม่น่าเร็วขนาดนั้นได้มั้ง เต็นท์เผยนางเอกดังมากคนนี้ครองความเป็นโสดมานานมาก ไม่ค่อยเปิดหัวใจให้ใครสักเท่าไหร่ พิจารณาทีนึงใช้เวลานาน บุ๋มบอกเริ่มแคบลงเรื่อยๆ แต่ก็เป็นเรื่องราวดีๆ ถ้าทุกอย่างเป็นอย่างที่เล่าทั้งหมดก็ยินดีด้วย พร้อมให้ลองส่องให้หน่อย ใครคือนางเอกดังมากกก มีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศ