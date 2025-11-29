xs
xsm
sm
md
lg

“บุ๋ม ปนัดดา” เผย “เจนี่” โทร.หาน้ำเสียงเศร้า โอดไม่มีเงินมากแต่อยากช่วยน้ำท่วม ถูกเพื่อนคนนั้นเอาเงินไปหมด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่เฟซบุ๊ก “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ได้เผยข้อความว่า “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” โทรศัพท์มาหา อยากช่วยเรื่องน้ำท่วมที่ภาคใต้ แต่ไม่ได้มีเงินเยอะ เพราะถูกเพื่อนคนนั้นเอาไปหมดแล้ว!

“วันนี้เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ โทร.หาบุ๋ม น้ำเสียงเธอค่อนข้างเศร้า น้องบอกทางใต้เป็นอย่างไรบ้างพี่ เจนอยากช่วย แต่เจนไม่ได้มีเงินเยอะ ก็อย่างที่เห็นว่าเงินเก็บที่เอาไว้ให้ลูก ถูกเพื่อนคนนั้นเอาไปหมดแล้ว เจนเลยไลฟ์สดขายของ อยากร่วมทำบุญ 100,000 บาท ส่งแรงใจไปให้ทางใต้ บุ๋มขอบคุณเจนนี่มากนะคะ ลำบากอยู่แต่ก็ยังนึกถึงกัน อยากให้โลกใจดีกับเธอมากกว่านี้ และขอให้ผลบุญนี้ทำให้เจนนี่ได้รับความเป็นธรรมด้วยค่ะ”

โพสต์ดังกล่าว ทำแฟนๆ เข้าไปแห่เมนต์เป็นจำนวนมาก




“บุ๋ม ปนัดดา” เผย “เจนี่” โทร.หาน้ำเสียงเศร้า โอดไม่มีเงินมากแต่อยากช่วยน้ำท่วม ถูกเพื่อนคนนั้นเอาเงินไปหมด!
“บุ๋ม ปนัดดา” เผย “เจนี่” โทร.หาน้ำเสียงเศร้า โอดไม่มีเงินมากแต่อยากช่วยน้ำท่วม ถูกเพื่อนคนนั้นเอาเงินไปหมด!
กำลังโหลดความคิดเห็น