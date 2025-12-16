“ลำไย ไหทองคำ” เห็นคนเชียร์รัก “บอส เอวหวาน” แต่ถึงตอนนี้ ยังไม่มีสถานะอะไร

“ลำไย ไหทองคำ” เปิดใจเคลียร์ชัด หลังถูกจับตาควง “บอส เอวหวาน” เปิดตัวที่ญี่ปุ่น ยืนยันความสัมพันธ์ยังไม่มีสถานะ แค่ไปกันเป็นทีม นายห้างเปิดโอกาสคบมองเป็นเรื่องปกติ
ถูกจับตามองตั้งแต่ยังไม่เลิกกับอดีตแฟน ว่าแอบคบหากัน จนปัจจุบัน ก็ยังถูกจับตาไม่เลิก ทริปล่าสุดวันเกิด “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา ก็มีหนุ่ม “บอส เอวหวาน” ร่วมทริปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย ทำให้ถูกจับผิดว่าเปิดตัวแล้วหรือเปล่า
ล่าสุดลำไยได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ ยันไม่มีสถานะกับบอส เอวหวาน ส่วนกรณีที่ “นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ” เหมือนเปิดทางให้คบกันก็มองเป็นเรื่องปกติ
“ในทีมคุยกันว่าปกติทุกปีเราจะมีฉลองกินเลี้ยง เราก็เลยนั่งคิดกันว่าปีนี้จะไปเลี้ยงที่ไหน ธีมอะไรดี แต่ด้วยความที่ว่าเราก็กินมาทุกปีแล้ว งั้นลองเปลี่ยนไปเที่ยวต่างประเทศกันดูไหม จะไปเที่ยวที่ไหนกันดี พี่แอนก็เสนอว่าไปญี่ปุ่นดีไหม ก็เลยเคาะกันว่างั้นปีนี้ไม่กินเลี้ยงไปเที่ยวญี่ปุ่น ของหนูไปกันทั้งวงเลย ยกเว้นนักดนตรีบางท่านที่ติดภารกิจไม่สะดวกไป ส่วนแดนเซอร์ไปกันหมดเลย และทีมงานไหทองคำด้วย
ก็ให้ของขวัญตัวเองหลังจากทำงานหนักมาทั้งปี ตอนแรกคุยกับทีมงานว่าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่น เหมือนเวลาเราไปทัวร์ต่างประเทศ เราก็จะไปประเทศอื่นๆ หมดแล้ว แต่ญี่ปุ่นยังไม่เคยไปเลย ก็อยากลองไปดูก็ถือโอกาสไปพักผ่อนด้วย ก็ไปประมาณ 6 วัน ก็สนุกค่ะ จริงๆ ตั้งใจอยากไปดิสนีย์กันค่ะ คุยกับพี่ๆ แดนเซอร์ว่าอยากไปเหมือนกัน ก็เลยไปกันค่ะ”
รับตรงๆ “บอส เอวหวาน” ร่วมทริปด้วย
“จริงค่ะ ไปด้วยกัน น้องในทีมขายงานให้กับน้องด้วย น้องต้นอ้อก็คือไปด้วย เหมือนเราคุยกันทั้งในบริษัทว่าใครอยากจะไปหรือไม่ไป แล้วน้องก็อยากจะไปด้วย ก็แค่นั้น ไม่ได้กลัวคนจับผิดนะคะ เพราะภาพที่ออกมาก็มาจากทางทีมงานเรานี่แหละ (หัวเราะ) ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะ ก็ปกติ”
ลั่นความสัมพันธ์ไม่มีสถานะอะไร
“ก็เห็นว่ามีแอบเชียร์ แต่ตอนนี้ก็เรื่อยๆ ค่ะ ไม่ได้มีสถานะอะไร เพราะว่าน้องเองก็สนิทกับทีมงานด้วย ทั้งพวกเจอาร์ มิ้นท์ แดนเซอร์ รวมกับทุกคนในวง คือเหมือนตอนนี้น้องมีกรุ๊ปเพื่อน ก็แค่กรุ๊ปของเพื่อนเราที่สนิทกันมากๆ เพราะว่าน้องเองก็อยู่พัทยา แล้วตอนนี้น้องปักหลักอยู่ที่กรุงเทพฯ ก็จะมีแค่กลุ่มพวกเรานี่แหละที่ยังไปไหนมาไหนด้วยกัน”
มองเป็นเรื่องปกตินายห้างประจักษ์ชัยเหมือนเปิดทางให้คบ
“ก็ได้ยินในบทสัมภาษณ์ค่ะ ถามว่าโอเคไหมเขาเปิดทางให้ หนูปกติเลยค่ะ”