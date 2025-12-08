ชุมชนไทยในออสเตรเลียรวมพลังช่วยน้ำท่วมภาคใต้ มอบเงิน 700,000 บาท ให้มูลนิธิองค์กรทำดี ผ่าน “บุ๋ม ปนัดดา” โฟนอินรับมอบ

ชุมชนไทยในประเทศออสเตรเลียแสดงพลังแห่งความสามัคคีและน้ำใจอันยิ่งใหญ่ ร่วมแรงร่วมใจกันระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ได้ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 700,000 บาท โดยได้มอบเงินทั้งหมดให้แก่ มูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
ในการนี้ คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้ให้เกียรติโฟนอินเข้าร่วมรับมอบเงินบริจาค พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณต่อพี่น้องชาวไทยในออสเตรเลียที่ร่วมกันส่งต่อพลังน้ำใจกลับสู่แผ่นดินไทย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความซาบซึ้งและอิ่มเอมหัวใจ
พิธีส่งมอบเงินบริจาคครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านกงสุลใหญ่ นฤชัย นินนาท แห่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นผู้แทนชุมชนไทยในออสเตรเลีย ส่งมอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของคนไทยในต่างแดนที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องยามยาก
มูลนิธิองค์กรทำดีขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อชุมชนไทยในประเทศออสเตรเลีย ที่ร่วมแรงร่วมใจระดมทุนในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความห่วงใย ความเมตตา และความผูกพันของคนไทย แม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลก
พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณทีมแม่งานและพ่องานทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการระดมทุนจนบรรลุเป้าหมายอย่างงดงาม ได้แก่
•ท่านกงสุลใหญ่ นฤชัย นินนาท – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
•ดร. Marko Malivong (ทองพันธ์ มะลิวงษ์) นายกสมาคมร้านอาหารไทยแห่งออสเตรเลีย
•นายเจริญ กุลีช่วย นายกสมาคมปักษ์ใต้ ออสเตรเลีย
•นายไตรภพ เฮงพูลธนา (ดีเจพี่น้อย) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำประเทศออสเตรเลีย
•(ว่าที่) ดร. รัชชยะ นิลกรรณ์ (เรย์ เรย่า) RAYYA TAX AGENT ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีออสเตรเลีย
•น.ส. ฤทัย กิ่งภากรณ์ (ใจ / Joy) ผู้ดูแลเพจในเครือ “บ้านคนไทยในออสเตรเลีย"
ทุกน้ำใจที่หลั่งไหลจากคนไทยในต่างแดน คือพลังสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประสบภัยในภาคใต้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอกย้ำว่าความเป็น “คนไทย” จะไม่มีวันห่างไกลกันด้วยระยะทาง