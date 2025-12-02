"บุ๋ม ปนัดดา" เดือด! อาสาฯ ถูกเรียกช่วยฟื้นฟูน้ำท่วมใต้แต่กลับ "อดข้าวอดน้ำ" ไร้หน่วยงานดูแล

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี โพสต์อย่างเดือดหลังมีกลุ่มอาสาสมัครถูกเรียกให้ช่วยเก็บกวาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมภาคใต้ แต่กลับไม่มีหน่วยงานดูแลอดข้าวอดน้ำ ชาวบ้านเห็นใจแกะปลากระป๋องจากถุงยังชีพเพื่อกินประทังชีวิต
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้ออกมาโพสต์ข้อความอย่างดุเดือดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีกลุ่มอาสาสมัครถูกเรียกให้มาช่วยเก็บกวาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมภาคใต้ลดลง แต่กลับไม่มีหน่วยงานดูแลการจัดหาอาหารและน้ำดื่มที่เพียงพอให้แก่กลุ่มอาสา จนชาวบ้านในพื้นที่ต้องแกะปลากระป๋องจากถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคมามอบให้เพื่อประทังชีวิต
ผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "ขอเป็นปากเสียงให้อาสาที่ถูกหน่วยงานเรียกขึ้นมาให้มาเก็บกวาดหลังน้ำท่วมหน่อยนะคะ ตัวพวกเขาก็เงินเดือนน้อยอยู่แล้ว ให้เขาลงพื้นที่ ไม่มีข้าวให้กิน ไม่มีน้ำให้ดื่ม ใจคอทำด้วยอะไร ชาวบ้านเห็นใจ ต้องแกะปลากระป๋องในถุงยังชีพมาให้
เขาอุตส่าห์เสียสละทิ้งความสบายมาช่วยงาน ก็ช่วยดูแลเขาหน่อย ตอนน้ำท่วมเหนือก็เป็นแบบนี้ ตอนใต้ก็เหมือนเดิม แต่หน่วยที่ร้องขอมา บุ๋มจัดส่งน้ำดื่ม ขนมและอาหารทุกมื้อจนจบภารกิจเรียบร้อยแล้ว ไม่ขอเปิดเผยสังกัด กลัวเด็กๆ เดือดร้อนค่ะ"