"ปนัดดา" ท้า "อังคณา-นักสิทธิฯ" ลงพื้นที่ชายแดน ถามลืมคนไทยที่สูญเสียแล้วหรือยัง หลังออกโรงปกป้องคนเขมร

"ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี" โพสต์เฟซบุ๊กเชิญ "อังคณา" และกลุ่มนักสิทธิฯ ลงพื้นที่ชายแดนด้วยกัน เพื่อให้เห็นความจริงว่าคนไทยต้องสูญเสียไปมากแค่ไหนจากปัญหาพิพาทที่ดิน พร้อมตั้งคำถามถึงบทบาท สว. ว่าควรทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนคนไทยหรือไม่ หลังออกโรงปกป้องคนเขมรหนัก
จากกรณี ที่ "กัน จอมพลัง" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้นำเครื่องเสียงไปเปิดเสียงผีใกล้บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว เพื่อหวังให้ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวอพยพออกไป เนื่องจากมีรายงานว่าผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ยินยอมเคลื่อนย้ายตามคำแนะนำของฝ่ายไทย
เหตุการณ์ดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อวิธีการดังกล่าว หวั่นกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลก พร้อมทั้งมีรายงานว่าชาวกัมพูชาบางส่วนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสหประชาชาติ (UN) เกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็น อังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา และ สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมน ไรท์ วอทช์ ประจำประเทศไทย ต่อมา กัน จอมพลัง แจ้งยกเลิกรถแห่ เหตุจากรำคาญความโลกสวย เหตุนักสิทธิไม่อยากให้ทำกับเขมรแบบนี้
ล่าสุด วันนี้ (14 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิญชวนกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนไทยมาลงพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนไทยกับเขมร โดยได้ระบุข้อความว่า
"อยากจะขอเรียนเชิญคุณอังคณามาลงพื้นที่ด้วยกันค่ะ จะได้เห็นความจริงว่าประเทศไทยเราสูญเสียและเสียหายไปมากแค่ไหน จำนวนประชากร ที่ไม่ใช่ทหาร ของเราเสียชีวิตมากกว่าของเขา ส่วนพื้นที่ภาค 1 ก็มีประชาชนที่สูญเสียแขนขาและดวงตาจากทุ่นของกัมพูชามากมาย ไม่มีที่ดินทำกินมานับเป็นสิบๆปี ท่านเคยรับทราบเรื่องนี้บ้างมั้ยคะ? ในฐานะ สว. ท่านควรใช้ตำแหน่งและอำนาจที่มีในมือตอนนี้ เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนคนไทยมากกว่าไหมคะ"