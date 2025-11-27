200 ล้านกีบตอบแทนคนไทย นักสังคมสงเคราะห์ชาวลาวเปิดรับบริจาค ซื้อสิ่งของช่วยเหลือชาวหาดใหญ่

หมวย สะนันยา วงคำสอน ตัวแทนหน่วยงานช่วยเหลือแม่หญิงและเด็กน้อยที่ด้อยโอกาส จากประเทศลาว เปิดรับบริจาคซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ประเทศไทย ล่าสุดมียอดบริจาคราว 200 ล้านกีบ หรือเกือบ 3 แสนบาท
วันนี้ (27 พ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks ของ หมวย สะนันยา วงคำสอน นักสังคมสงเคราะห์ชาวลาว ตัวแทนหน่วยงานช่วยเหลือแม่หญิงและเด็กน้อยที่ด้อยโอกาส จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้เปิดรับบริจาคเงินจากชาวลาว เพื่อจัดซื้อเครื่องบรรเทาทุกข์ ข้าวปลาอาหารแห้ง เครื่องปฐมพยาบาล และเสื้อผ้าอาภรณ์ให้อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
โดย น.ส.สะนันยา โพสต์ข้อความระบุว่า "ขอร่วมแรงร่วมใจกันคนลาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย พวกเราขอเป็นตัวแทนของคนลาวทุกคน เปิดรับบริจาคระดมทุนซื้อข้าวสาร ข้าวปลาอาหารแห้ง น้ำดื่ม ผ้าห่ม เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อไปมอบให้กับมือผู้ที่ถูกประสบภัยในครั้งนี้ ขอคนละ 5 ละ 10 ช่วยกันเด้อ ยามเรามีวิกฤตเขาก็ยังไม่ทิ้งเรา เราเองก็ไม่อยากทิ้งกัน"
พร้อมลงคิวอาร์โค้ด LAO QR ของหน่วยงานฯ เฉพาะผู้ใช้โมบายแบงกิ้งธนาคารในประเทศลาว ชื่อบัญชี "SAVE WOMEN AND CHILDREN FOUNDDATION FOR ASSISTING POOR PEOPLE OF LAO PDR" โดยมีชาวเน็ตจากประเทศลาว ให้ความสนใจสแกนคิวอาร์โค้ดบริจาคเงินจำนวนมาก ตั้งแต่ 50,000 ถึง 2,000,000 กีบ (74 ถึง 2,969 บาท) ตามกำลังทรัพย์ของแต่ละคน
ก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์ข้อความว่า "ยามบ้านเมืองเราวิกฤตตอนเขื่อนแตก ก็มีคนหลั่งไหลกันเข้ามาช่วย แล้วเราจะนั่งมองเฉยๆ ไม่ช่วยอะไรเลยเหรอ ได้ช่วยหน่อยนึงก็ยังดี หน่วยงานพวกเราจะเป็นตัวแทนของประเทศลาว บริจาคกันเข้ามาเยอะๆ เด้อ" พร้อมกันนี้ ยังได้บริจาคเงินไปยังมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทย ไปส่วนหนึ่งด้วย
ล่าสุด น.ส.สะนันยา โพสต์ข้อความว่า ยอดบริจาคเงินตอนนี้อยู่ที่ 200 ล้านกีบ (296,771 บาท) แล้ว ซึ่งจากการที่เธอคุยกับชาวเน็ตคนไทยรายหนึ่ง ตั้งใจว่าจะเอาเงินไปชื้อสิ่งของแล้วมาแพ็คที่นั่น
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 หรือเมื่อ 7 ปีก่อน เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในแขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของประเทศลาว ประสบอุบัติเหตุสันเขื่อนแตก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 71 ราย ในครั้งนั้นได้มีหน่วยกู้ภัยและจิตอาสาจากประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากเจ้าแขวงอัตตะปือ เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแขวงอัตตะปือมากกว่า 80 คน การที่ชาวลาวเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้ แม้เพียงเล็กน้อย แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนคนไทย กับชาวลาวที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน