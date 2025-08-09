"เจี๊ยบ ก้าวไกล" เตือนเน้นสุขุม ไม่ใช่ปะทะ หลัง "บุ๋ม ปนัดดา" นั่งโฆษก ศบ.ทก. ประสานชายแดนไทย-กัมพูชา

"บุ๋ม ปนัดดา" นั่งแท่นโฆษก ศบ.ทก. พร้อมชนข่าวปลอมชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน "เจี๊ยบ ก้าวไกล" เตือนต้องสุขุม ไม่ใช่แค่สะใจ
จากกรณี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม เปิดตัวโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) จิตอาสาคนใหม่ คือ น.ส.ปนัดดา วงษ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี นางสาวไทย ปี 2543 เพื่อทำหน้าที่ปะทะกับ พล.ท.หญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขณะที่เจ้าตัวปลื้ม ยินดีช่วยงานเพื่อประเทศไทย ไม่กลัวเฟกนิวส์ เพราะชัดเจน ตรงไปตรงมา ย้ำข่าวที่ลงของจริงทั้งนั้น ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ต่อมา ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ “บุ๋ม” อดีตนางสาวไทย ปี 2543 รับบทโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ออกมาเปิดใจว่า มั่นใจว่าจะสามารถสื่อสารตรงไปตรงมา ชัดเจนทุกข่าว พร้อมเป็นสื่อกลางเชื่อมสื่อ–ประชาชน–ทหาร และส่งสารถึงต่างประเทศ ยันไม่หวั่นเจอข่าวปลอม เพราะข้อมูลที่ให้คือเรื่องจริงทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 ส.ค. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ “เจี๊ยบ ก้าวไกล” อดีต สส.พรรคก้าวไกล โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ว่า
""หน้าที่โฆษก" คงไม่ใช่ไปชนแบบปลากัด การสื่อสารต้องเน้นความสุขุมและความแม่นยำของข้อมูล ไม่ใช่เน้นความมันหรือความสะใจ ต้องมีภาพของความเป็นมืออาชีพให้ประชาคมโลกเชื่อถือ"
โดยทาง นางอมรัตน์ ได้มีการโพสต์ภาพที่ น.ส.ปนัดดา ออกมาเผยหลังได้รับตำแหน่ง ว่า “พี่ ๆ ทหารบอกว่า ถ้าหาโฆษกที่ชนกับทางนั้นได้มันที่สุดก็คือดิฉัน ยินดีมาช่วยงานเพื่อประเทศไทย”