รองรัฐมนตรี ตปท.ลาว ลงพื้นที่ตรวจชายแดนที่ติดกับเขมร

MGR Online - รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาว ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ชายแดนด้านติดกับกัมพูชาในแขวงอัตตะปือและจำปาสัก
ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นายอานุพาบ วงหน่อแก้ว รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคชายแดนร่วม ลาว-กัมพูชา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจงานชายแดนด้านแขวงอัตตะปือและจำปาสัก
วัตถุประสงค์ในการเดินทางของคณะรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวข้องกับชายแดนลาว-กัมพูชา เช่น ด่านชายแดน , การสร้างเส้นทางเชื่อมต่อ ระหว่างแขวงอัตตะปือกับจังหวัดรัตนคีรี, การสร้างสะพานข้ามเซลำเพา ระหว่างแขวงจำปาสักกับจังหวัดพระวิหาร , การสร้างเส้นทางเลียบตามแนวชายแดน 2 ประเทศ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังไปดูความคืบหน้า การปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยการกำหนดชายแดนประเทศ ระหว่างลาวและกัมพูชา โดยเฉพาะการสำรวจและปักปันหลักเขตแดนเพิ่มเติม โดยได้เดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนที่ทั้ง 2 ประเทศสามารถตกลงปักปันหลักเขตแดนกันได้แน่นอนแล้ว รวมถึงพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา
คณะของนายอานุพาบ ยังได้ไปเยี่ยมกองร้อยทหารชายแดน 543 เพื่อรับฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดน และสภาพการดำรงชีวิตของอ้ายน้อยทหารชายแดนที่ปฏิบัติภารกิจปกปักษ์รักษาอธิปไตยของชาติ และรักษาความสงบให้กับประชาชนตามแนวชายแดน
รวมถึงประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอต่างๆที่เจ้าหน้าที่ประสบระหว่างการทำงานเกี่ยวกับเรื่องชายแดน
อย่างไรก็ตาม ในข่าวที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อทางการของลาว ไม่ได้บอกรายละเอียดของสถานการณ์และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนลาว-กัมพูชาปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไร