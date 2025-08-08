“บุ๋ม ปนัดดา” เผยความรู้สึกนั่งโฆษก ศบ.ทก. ชนโฆษกกลาโหมกัมพูชา ลั่นพร้อมสู้เฟกนิวส์

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ “บุ๋ม” อดีตนางสาวไทย ปี 2543 รับบทโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา มั่นใจสื่อสารตรงไปตรงมา ชัดเจนทุกข่าว พร้อมเป็นสื่อกลางเชื่อมสื่อ–ประชาชน–ทหาร และส่งสารถึงต่างประเทศ ยันไม่หวั่นเจอข่าวปลอม เพราะข้อมูลที่ให้คือเรื่องจริงทั้งหมด
จากกรณี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม เปิดตัวโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) จิตอาสาคนใหม่ คือ น.ส.ปนัดดา วงษ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี นางสาวไทย ปี 2543 เพื่อทำหน้าที่ปะทะกับ พล.ท.หญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขณะที่เจ้าตัวปลื้ม ยินดีช่วยงานเพื่อประเทศไทย ไม่กลัวเฟกนิวส์ เพราะชัดเจน ตรงไปตรงมา ย้ำข่าวที่ลงของจริงทั้งนั้น ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (8 ส.ค.) เพจ“ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี“ หรือ ปนัดดา วงษ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี นางสาวไทย ปี 2543 โดยเผยความรู้สึก หลังเข้ารับตำแหน่งโดยระบุว่า “ในฐานะโฆษกก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องประชาชน ที่ตกลงมาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะเราอยู่ในพื้นที่มานาน และเราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เห็นความอดทนของพี่น้องทหาร และในฐานะที่เป็นจิตอาสาตรงนี้เลยอยากจะเป็นสื่อกลางที่ชัดเจน และเป็นสื่อกลางที่สามารถคุยกับทั้งสื่อ ประชาชนและทหาร ให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง รวมถึงบอกกับการต่างประเทศด้วย ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยของเรา และทางทหารเราก็ประชุมกันเขาก็บอกว่าถ้าจะหาโฆษกที่ชนกับทางกัมพูชาได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นตนเอง ตามข้อตกลงตนเองก็ยินดีที่จะมาช่วยงานตรงนี้ เพื่อประเทศไทยของเรา”