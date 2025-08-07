“บิ๊กเล็ก” เจอหน้า “เตีย เซรฮา” เข้าคารวะนายกฯ มาเลย์ ก่อนถก GBC สมัยวิสามัญบ่ายนี้

รมช.กลาโหม เข้าเยี่ยมคำนับนายกฯ มาเลเซีย ก่อนถก GBC ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ บ่ายนี้ โดยมี พล.อ.เตีย เซรฮา ร่วมด้วย
เมื่อเช้าวันนี้ (7 ส.ค.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าเยี่ยมคำนับดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานอาเซียนในขณะนี้และเป็นเจ้าภาพของสถานที่การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ โดยมี พล.อ.เตีย เซรฮา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา เข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นโอกาสแรกที่ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้พบกันในระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม GBC สมัยวิสามัญ ที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้
ทั้งนี้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ในฐานะคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ เดินทางถึง ท่าอากาศยานทหาร Subang ประเทศมาเลเซีย เวลา 08:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าเวลาตามประเทศไทย 1 ชั่วโมง
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ หัวใจสำคัญของการเจรจา มุ่งเน้นความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นหลัก โดยการเจรจานี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และยึดผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของประเทศชาติเป็นสำคัญ
สำหรับคณะประชุม GBC ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กระทรวงกลาโหม
2. พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
3. พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
4. นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
5. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
7. พล.อ.ธงชัย รอดย้อย เสนาธิการทหารบก
8. พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เสนาธิการทหารเรือ
9. พล.อ.อ.วชิระพล เมืองน้อย เสนาธิการทหารอากาศ
10. นายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
11. พล.ท.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
12. พล.ท.จักรพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ เจ้ากรมยุทธการทหาร
13. พล.ร.ท.เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
14. พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2
ด้าน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เป็นผลมาจากการประชุมคณะเลขาของฝ่ายประเทศไทยที่มีการประชุมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 - วันพุธที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา
นายจิรายุ กล่าวต่อไปว่า ในขณะที่เมื่อวานนี้ ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อร่วมประชุมไปพร้อมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพิจารณาผลการเตรียมการของทีมเลขาฝ่ายเจรจา GBC ของไทย โดยวันนี้จะเป็นการพูดคุยระดับสูงสุดของ GBC ทั้งสองประเทศ