"บิ๊กเล็ก" ถึงมาเลเซีย ก่อนร่วมประชุม GBC ไทย-กัมพูชาบ่ายวันนี้ เผยหัวใจหลักเจรจาเน้นความความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ

"บิ๊กเล็ก" เดินทางถึงมาเลเซีย เตรียมเข้าเยี่ยมคารวะ "อันวาร์ อิบราฮิม" ก่อนเข้าประชุม GBC ไทย–กัมพูชา สมัยวิสามัญ ในช่วงบ่าย เผยหัวใจหลักเจรจามุ่งเน้นความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศ
วันนี้(7 ส.ค.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย–กัมพูชา สมัยวิสามัญ เดินทางถึง ท่าอากาศยานทหาร Subang ประเทศมาเลเซีย เวลา 08:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าเวลาตามประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันนี้ พลเอก ณัฐพล จะเข้าเยี่ยมคารวะนาย อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประธานอาเซียนในขณะนี้ ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะเจ้าภาพของสถานที่การประชุม ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย–กัมพูชา สมัยวิสามัญ ในช่วงบ่ายของวันนี้
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ หัวใจสำคัญของการเจรจา มุ่งเน้นความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นหลัก โดยการเจรจานี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และยึดผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของประเทศชาติเป็นสำคัญ
คณะที่เดินทางไปประกอบด้วย พล.อ.สนิธชนก สังขจันท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.อ.ธงชัย รอดย้อย เสนาธิการทหารบก พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เสนาธิการทหารเรือ พล.อ.อ.วชิระพล เมืองน้อย เสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.ณัฐพล เพราแก้ว เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2