“หนุ่ม กรรชัย” เคลียร์ชัด ปัดอยู่เบื้องหลัง “เจนี่” แจ้งความ ยันไม่เคยแนะนำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หนุ่ม กรรชัย” เคลียร์คัตทันทีหลังถูกโยงเป็นคนแนะนำ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” แจ้งความ ยืนยันไม่เคยพูด ชี้เป็นความประสงค์ของนักแสดงสาวเองตั้งแต่แรก

ออกมาเคลียร์คัตทันที หลังถูกโยงว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังให้คำแนะนำ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ไปแจ้งความบุคคลคนหนึ่ง โดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ชี้แจงผ่านรายการข่าวใส่ไข่ ที่มี “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” และ “รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์” เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกัน ยืนยันว่าตนไม่เคยพูด เจนี่ประสงค์จะไปแจ้งความอยู่แล้ว

กรรชัย : “บางที่ไปลงว่าพิธีกรดัง แต่บางที่เอ่ยชื่อเราเลยว่าตามคำแนะนำของกรรชัย ไม่จริงนะครับ ผมไม่เคยบอกเจนี่ว่าแจ้งความ ไม่เคยพูด ไม่เคยแนะนำ แต่เจนี่เคยโทร.มาคุยกับผมว่าเขามีความประสงค์จะรักษาสิทธิ์ ด้วยการไปแจ้งความ ผมบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเจนี่ แล้วแต่เจนี่เลย พี่ตอบไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวกับผม มันเป็นความคิดของเขาอยู่แล้วที่จะไปแจ้ง เขาไปแจ้งของเขาอยู่แล้ว”

รถเมล์ : “เขาบอกไปพร้อมผู้เสียหายรายอื่นๆ”

กรรชัย : “ก็เป็นแบบนั้นแหละ ยืนยันไม่ได้เป็นคนแนะนำ หรือที่มีข่าวลงว่าเราแนะนำเขา ไม่ใช่นะ เขาประสงค์จะไปอยู่แล้ว ไปกับทางผู้เสียหายอีกหลายคน นี่เท่าที่ทราบนะ มดดำได้คุยกับเจนี่ไหม”

มดดำ : “หนุ่ม เธออย่าโยน เธอต้องหยุดโยนก่อนนะ”






