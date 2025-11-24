“หนุ่ม กรรชัย” เผย ดรามา “นานา” มีการยกระดับในบางเรื่อง เชื่อสิ่งที่ “เจนี่” โพสต์ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ทำแฟนๆ ติดตามกันอย่างหนัก สำหรับกรณีสัมพันธ์ร้าวในแก๊งนางฟ้า ที่เกิดจากการกระทำของ “นานา ไรบีนา” ที่มีเงิน 400 ล้านเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำเพื่อนๆ และคนในวงการแห่อันฟอลโลว์อินสตาแกรมกันเพียบ
ล่าสุดดรามาปะทุอีกรอบ หลังจากที่ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” หนึ่งในเพื่อนรักนานา ได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้อ “คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัว” ในสตอรี่อินสตาแกรม ทำเพื่อนๆ แก๊งนางฟ้า และคนในวงการรีโพสต์กันสนั่น
สำหรับเรื่องนี้ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้เผยผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 24 พ.ย. ยอมรับว่าเรื่องนี้มีการยกระดับบางอย่างขึ้นแล้ว ส่วนสิ่งที่เจนี่โพสต์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ให้รอพรุ่งนี้ มะรืนนี้ จะมีข่าวที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
“ล่าสุดวันนี้ เจนี่ได้ลงข้อความบอกว่าคิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัวในไอจี
หลายคนถามว่าทำไมไม่พูดเรื่องนี้ เดี๋ยวรอ ผมว่ามันมีการยกระดับในบางเรื่องขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกัน ลองติดตามพรุ่งนี้ มะรืนนี้ น่าจะมีข่าวที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ผมได้มีโอกาสคุยกับฝั่งผู้เสียหาย และมีโอกาสคุยกับนานาแล้ว ได้คุยทั้งสองฝั่ง ฝั่งนานามีเหตุผลของเขาในมุมนึง ฝั่งผู้เสียหายก็อีกมุมนึงเหมือนกัน แต่ว่าคำพูดบางคำมันยังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ เดี๋ยวรอแป๊บนึง ให้เขาดำเนินการบางเรื่องบางราวก่อน
ส่วนกรณีคุณเจนี่ที่ลงแบบนี้ คงต้องบอกว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละ เดี๋ยวข้อมูลค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกัน”