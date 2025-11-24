“เจนี่” ฟาดอีก เพื่อนรักทำให้ผู้คนเดือดร้อน ฉะร้องไห้ได้ แต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งศักดิ์ศรี

หลังจาก “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ออกมาโพสต์สตอรี่ ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว จนคนบันเทิงแห่รีโพสต์ข้อความดังกล่าว รวมทั้งเจนี่ได้อันฟอลโลว์ “นานา ไรบีนา” เพื่อนรักไปเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์รัวๆ ลั่นรักเพื่อนก็ส่วนหนึ่ง แต่เห็นการกระทำของคนที่รักที่ทำให้ผู้คนเดือดร้อน สูญเสียทรัพย์สิน ไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ เป็นสิ่งที่เจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่ ก่อนฟาดร้องไห้ได้ แต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งศักดิ์ศรี
“ความรักเพื่อนก็ส่วนหนึ่ง แต่เมื่อเจนต้องเห็นการกระทำของคนที่เรารักทำให้ผู้คนจำนวนมากเดือดร้อน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัว แต่ถึงขั้นไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ ความจริงเหล่านี้เจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่ง
ร้องไห้ได้แสดงความเสียใจได้ แต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งศักดิ์ศรี น้ำตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดบนความถูกต้อง ไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่าง เพื่อแลกกับบางเรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้ว่าคำตอบแท้จริงคืออะไร”