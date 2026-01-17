“พีพี กฤษฎ์” เปิดใจมีมดังความรักได้ไปต่อกับ “บิวกิ้น” ลั่นเหนื่อยเล่นเกมหัวใจ หนีไม่พ้น!

“พีพี กฤษฎ์” เปิดใจมีมดังข้ามปี ความรักได้ไปต่อ ที่พูดข้าง “บิวกิ้น” ลั่นเหนื่อยเล่นเกมหัวใจแล้ว ถ้าคิดจะหนีก็หนีไม่พ้น พร้อมเผยความแซบรับปีใหม่และข่าวดีแฟนไซน์ที่จีนบัตรขายหมดเกลี้ยง
กลายเป็นมีมดังข้ามปี สำหรับกรณีที่ “พีพี กฤษฎ์ อำนวยเดชกร” พูดถึงสิ่งที่ได้ไปต่อในปี 2569 คือความรัก ทำให้แฟนๆ กรี๊ดหนัก เพราะ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ยืนอยู่ข้างๆ ในคืนวันเคานต์ดาวน์ ซึ่งเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปีเก่า 2568 ของเมืองไทย
ล่าสุดในงาน “Birdy 3in1 Rich Blend : The Enchanted Zero” ณ Parkside Hall พีพีได้เผยถึงโมเมนต์ในวันดังกล่าว พร้อมเผยความแซบไฟลุกช่วงปีใหม่
“มันแซบตลอด ไปทะเลก็ต้องตามคอนเซปต์ทะเล ทะเลมันร้อนมากๆ แล้วก็ไม่อยากเสียเงินซื้อน้ำหนักเพิ่มโหลดกระเป๋า ก็เอาเสื้อผ้าตัวเล็กๆ ไปเดี๋ยวจะเป็นแนวยั่งยืนแล้ว จะใส่เสื้อผ้าน้อยๆ ไม่อยากเปลืองซักผ้าเยอะ (ผอมมาก?) ยังกินข้าวอยู่ครับ กินอยู่บ้าง”
เผยรับไม่ไหวกับคำชมเอาอยู่ทุกช็อต ดูแพงมาก
“รับไม่ไหวแล้วกับคำชม จริงๆ ก็หมดมุกแล้วเหมือนกัน เป็นฟีลๆ เวลาไปก็มีเพื่อนๆ ไปด้วย เขาจะรู้มุมอยู่แล้ว แชะๆ เน้นกดรัวๆ แล้วไปเลือกเอา ทริปนี้จริงๆ ตั้งใจไปหวานๆ สีชมพูแบบหวาน 0%”
มีมข้ามปี ความรักได้ไปต่อ
“ก็พูดจริงๆ ว่าความรักได้ไปต่อ ความรักเป็นสิ่งที่ดี รักตัวเอง รักเพื่อน รักแฟน รักหมา รักได้หมด ไปต่อยาวๆ ทั้งปี และปีนี้การตั้งครรภ์ต้องได้ไปต่อ ก็พูดไปเรื่อย คิดสดหน้างานครับเป็นคนคิดอะไรไม่ค่อยทัน อะไรวับๆ ขึ้นมาก็เอาเลย ก็อยากให้ความรักได้ไปต่ออยู่แล้ว”
เผยอยากอยู่ใกล้บิวกิ้นอยู่แล้ว เหนื่อยเล่นเกมหัวใจ จะหนีก็หนีไม่พ้น
“ก็อยากอยู่ใกล้เขาอยู่แล้ว พีอยู่ใกล้เขาได้ตลอดคนนี้ (โมเมนต์บิวกิ้นน้ำตาซึม?) น่าจะเป็นความซาบซึ้ง ด้วยบรรยากาศ เพลงก็ช่วยบิวต์ด้วย
ส่วนที่แฟนๆ โล่งอก เหมือนได้ปลดล็อก เป็นของขวัญให้แฟนๆ พีก็เหนื่อยที่จะเล่นเกมหัวใจแล้ว งานปีนี้ได้เจอกันแน่นอน ถ้าคิดจะหนีก็หนีไม่พ้นหรอก (ตกลงดีกันแล้ว ง้อสำเร็จ?) เขาต้องง้อหนูสิ หนูผิดอะไร ฉันผิดอะไร น้ำตาลตกแล้วนะ”
ชมผู้ว่าฯ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” น่ารัก งงรู้ข่าวด้วย
“ท่านผู้ว่าฯ น่ารัก แกก็อยู่กับเรามาทุกปีเลย ก็งงเหมือนกันว่าท่านรู้ข่าวด้วยเหรอ วันนั้นก็เขินนะที่ท่านผู้ว่าฯแซว ก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะติดตามด้วย”
แฟนไซน์ที่จีนครั้งแรก บัตร sold out แล้ว
“เป็นครั้งแรกของพีเลย ก็จะมี 3 เมือง ที่กวางโจว ฉงชิ่ง เซี่ยงไฮ้ บัตร sold out แล้ว ดีใจมากๆ เกินคาด ก็เป็นการทำสิ่งใหม่ๆ ในงานก็จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษที่พีคิดว่าทุกคนน่าจะชอบพีไม่ได้ทำสิ่งนี้นานมากๆ แล้ว ตื่นเต้นเหมือนกัน ถามว่าสนามบินแตกไหม จะมีคนมารับพีเหรอ พีเป็นคนธรรมด๊า ธรรมดา หวังว่ารอบนี้ทุกคนก็จะต้อนรับอย่างอบอุ่น แอร์พอร์ตลุคเตรียมเสร็จแล้ว กระเป๋า 4 ใบเฉพาะรองเท้า”
ต้องคุมแฟนคลับให้ได้ เคารพพื้นที่ซึ่งกันและกัน
“ก็ต้องคุมให้ได้นะ ถามว่ากังวลไหมก็ไม่หรอกนะ พีว่าเราต้องเคารพพื้นที่ซึ่งกันและกันมากกว่า พีกังวลว่าเดี๋ยวทุกคนวิ่งๆ กันมาจะเป็นอันตราย เตะกันเอง เหยียบกันเอง กังวลสิ่งนี้มากกว่า”