“ENCHANTED FEST 2025” ฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลคัมแบก 2 เวที 2 สไตล์ ฮอลล์สะเทือน 31 ตุลาคมนี้

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 2 กับ YUMYUM presents ENCHANTED FEST 2025 (ยำยำ พรีเซนต์ เอ็นแช้นเท็ด เฟส 2025) กับงาน ฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองที่ทุกคนรอคอย รวมไลน์อัพศิลปินตัวท็อประดับประเทศมารวมไว้ในงานเดียว ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม นี้ ซึ่งปีนี้คัมแบกจัดหนักแบบคูณสอง เมื่อ Enchanted VIP (เอ็นแช้นเท็ด วีไอพี) นำทีมโดย นายชาร์ล โรเบิร์ต Head Project Director ขอเสิร์ฟความมันส์เอาใจทั้งสายคอนเสิร์ตและสายปาร์ตี้ ในวันเดียวกัน เหมา 2 ฮอลล์ ทั้ง UOB LIVE at EMSPHERE และ SPHERE HALL at EMSHERE จัดหนักโปรดักชั่น แสง สี เสียง เอฟเฟค สุดอลังการกว่าเดิมเป็นเท่าตัว พร้อมพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งความลี้ลับสุดมันส์ไปพร้อมๆกัน ซึ่งสายคอนเสิร์ตเตรียมมันส์แบบหลอนๆไปกับ ไลน์อัพสุดปัง ณ UOB LIVE at EMSPHERE โดยหลังจากเปิดตัวก็ได้รับกระแสแบบถล่มทลายทำเอาบัตร UOB PRESALE และ EARLY BIRD หมดในเวลาอันรวดเร็ว โดยศิลปินแต่ละเบอร์สวมวิญญาณตัวแทนเฮ้าส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
● BUS because of u i shine ตัวแทนแห่ง HOUSE OF INFERNO ที่มาพร้อมความร้อนแรงดั่งเปลวเพลิงจากใต้พิภพ พร้อมจะเผาไหม้ทุกคนให้ละลายด้วยความร้อนเเรงของพวกเขา
● JEFF SATUR แม่ทัพแห่ง HOUSE OF WITCHER พ่อมดผู้ร่ายมนตร์ดำออกล่าอสูรร้ายในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความลึกลับ จะมาเสกคาถาเพื่อทำให้คุณหลงใหลไปกับมนตร์สะกดของเสียงร้องในค่ำคืนฮาโลวีนนี้
● 4EVE 7สาวแห่ง HOUSE OF MEDUZA ที่เพียงแค่สบตาก็สะกดให้หัวใจของทุกคนแทบหยุดเต้น
● THE TOYS จาก HOUSE OF RAGNAR นักรบแห่งรัตติกาล ผู้มีหัวใจของหมาป่า และมาพร้อมพลังที่ไม่มีใครหยุดได้
● URBOY TJ x TIMETHAI 2 คาวบอยซอมบี้แห่งโลกความตายที่ไม่มีวันตาย จาก HOUSE OF UNDEAD พร้อมรื้อวิญญาณทุกคนด้วยบีทสุดเดือด กับพลังการโชว์แบบ DUO ครั้งแรกที่คืนชีพมาเพื่อปลุกความมันส์บนเวที ENCHANTED FEST โดยเฉพาะ
● PIXXIE 3 สาวจาก HOUSE OF SELINA ที่พร้อมร่ายมนตร์แสนซนขี้อ้อนให้ทุกคนหลงใหลไปพร้อมๆกัน
● TATTOO COLOUR พี่ใหญ่แห่ง HOUSE OF JACK ที่จะพาความสนุก เสียงหัวเราะ และความมันส์มาเสิร์ฟให้ชาว Enchanter แบบไม่ยั้ง
● YOUNG OHM หัวเรือแห่ง HOUSE OF DIABLO ยมทูตแห่งขุมนรกที่มาพร้อมคำสาปแห่งบีทสุดดุดัน จะมากระหน่ำความมันส์ให้คืนฮาโลวีนสะเทือน
และเป็นกระแสฮือฮาอีกครั้ง เมื่อ ENCHANTED FEST 2025 เปิดเซอร์ไพรส์ เอาใจสายปาร์ตี้ในวันเดียวกัน กับเวที “ENCHANTED FEST 2025 OFFICIAL AFTERPARTY” ที่จัดขึ้น ณ SPHERE HALL at EMSPHERE มาพร้อมกับเวทีแบบ 360 ํ Stage เสิร์ฟความมันส์ได้ครบทุกมุม กับไลน์อัพ DJ Set ที่จัดมาแบบเน้นๆ ให้ชาว ENCHANTER ระเบิดความมันส์แบบไม่ยั้ง แดนซ์ให้ฟลอร์กระจาย นำทัพความมันส์โดย TPA ดีเจโปรดิวเซอร์สุดฮอตจากเกาหลีใต้ ที่ขึ้นเวทีเฟสติวัลระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
พร้อมด้วย DJ.PIMRAT ดีเจหนุ่มสุดฮอตที่ตอนนี้ สายปาร์ตี้แทบไม่มีใครไม่รู้จัก, DJ.KARTY หรือ KARTYPARTYY ดีเจโปรดิวเซอร์มากฝีมือที่มีงานแสดงทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง, DJ.SPRITE ดีเจสาวสุดเซ็กซี่ จะมาสปินบีทขยี้ใจทุกคน, DJ.EXXY ดีเจหนุ่มลูกครึ่งดีกรีผู้บริหารใหญ่แห่ง ENCHANTED VIP , DJ Mawon x DJ OSSY และ DJ RVTH x MC SKONK SKANK เรียกได้ว่ามางานเดียว เก็บครบทุกทาร์เก็ต
ชาว ENCHANTER ทั้ง สายคอนเสิร์ต และสายปาร์ตี้ เตรียมร่างให้พร้อมมันส์ไปกับปรากฏการณ์ค่ำคืนฮาโลวีนสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง ใน YUMYUM presents ENCHANTED FEST 2025 (ยำยำ พรีเซนต์ เอ็นแช้นเท็ด เฟส 2025) ด้วยกัน ณ UOB LIVE at EMPHERE และ ENCHANTED FEST OFFICIAL AFTER PARTY ณ SPHERE HALL at EMSPHERE ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 นี้ ซึ่งจะเปิดการจำหน่ายบัตรอีกครั้งรอบ REGULAR ในวันที่ 6 กันยายน 2568 ทาง แอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ EventPop เท่านั้น ขอบอกว่างานนี้คุ้มเกินคุ้มอย่างแน่นอน
สามารถติดตามข้อมูลอัพเดทและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : Enchanted Fest ,Instagram : Enchantedfestival และ X : Enchanted Fest หรือ ทาง LINE O/A : @enchantedvip
